動画『【超ストレス解消法】寝る前、手をもむだけでリラックスできる方法』で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、日々のストレスに悩む現代人に向けて、寝る前の“手もみ”によるセルフケア法を紹介している。



音琶氏は冒頭、「ストレスがかかると背中がカチコチに硬くなったりする」と述べ、心身に与える影響を指摘。「ストレスを自覚できないまま頑張り続けて、体調を崩す人が多い」と警鐘を鳴らし、「早い段階で体の緊張をゆるめることが何より大切」と語っている。



今回の動画で紹介されたのは、手のひらを使って3つの反射区を押す“手もみセラピー”。対象となるのは、副腎、間脳、そして背骨下部の3か所だ。副腎の反射区は、中指の下にある骨の下あたりを親指の角で押し、痛みを感じる部分で7秒キープしながら3回繰り返す。位置を5mmずつずらして押すことで、まんべんなく刺激できるという。



次に紹介された間脳の反射区は、両手の親指にある指紋の中央付近。人差し指を使って押し込み、7秒間のプッシュを3回繰り返すことで、自律神経を意識して整えたいときや、寝つきが悪いときにも取り入れやすいと説明している。



最後は背骨下部の反射区。親指の付け根を3等分した下部あたりを押すのがポイントで、角度を調整しながら行うと腰や背中のこわばりに配慮しやすいという。音琶氏は「背中を軽くさすってあげると、さらに体がホッとします」と、自身の体感を交えて語った。



また、手もみを行う際は深呼吸を合わせることを推奨。「息を吐きながら押し、吸いながら離すと体が自然にリラックスします」とアドバイスし、「肩の力を抜いて、穏やかな気持ちで行うことが大切」と締めくくっている。



本編は、ストレスによる緊張を感じる人や、寝る前に心身を落ち着かせたい人にとっても非常に参考になる内容である。