½õ»º»ÕHISAKO¤¬ÀøÆþ¡ª¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤éOK¡×¤Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¸½ÃÏ¤ª»º»ö¾ð¤Ë¡È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡¢12¿Í¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡Ø¡Ú¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßµ②¡Û¾×·â¤Î¤ª»º¸½¾ì¤ËÀä¶ç¡Ä¿ØÄËÂÔ¤Á¤Î¸½ÃÏÇ¥ÉØ¤È¸òÎ®¡Ù¤ò¸ø³«¡£Èà½÷¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î¤ª»º¡¦Ç¥ÉØ»ö¾ð¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¤Þ¤º¸½ÃÏ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤Ø¡£°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖÀßÈ÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¤è¤ê¤â½õ»º»Õ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¾å¼ê¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤Ë²ñ¤¨¤¿¡£´ò¤·¤¤¡×¤È½õ»º»Õº²¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÊÚÂæ¤Î»È¤¤Êý¤äÆüËÜ¤È¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´Çï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊ¬ÊÚ¤¹¤ë¤¬¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡´ï¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦Ê¸²½¡×¤È¶Ã¤¤ÈÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½õ»º»ÕÅª¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Äã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤±¤º¡¢¾ã³²¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½Ð»º¤òÂÔ¤ÄÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÊ¢ÄË¤¤¤Î¤Ë¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëHISAKO¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Õ¥©ー¥¦¥©ー¥´ー¥Ôー¡£ÉÝ¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¹¤®¤¿¤éÄË¤½¤¦¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½ÃÏÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤Ë´¶¿´¡£¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ç¥»ºÉØ¤¿¤Á¤Î¡ÈÍ¾Íµ¤Ö¤ê¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤Î¤Ç½Ð»ºÈñÍÑ¤â¸¡¿Ç¤âÌµÎÁ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»º¤à¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÉÂ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö100¥É¥ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê1Ëü5000±ß¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊÌ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¹¥¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Ç¥ÉØ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¤¦Á´Á³¥ª¥Ã¥±ー¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ª»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¤Þ¤º¸½ÃÏ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤Ø¡£°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖÀßÈ÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¤è¤ê¤â½õ»º»Õ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¾å¼ê¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥ß¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¤Ë²ñ¤¨¤¿¡£´ò¤·¤¤¡×¤È½õ»º»Õº²¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÊÚÂæ¤Î»È¤¤Êý¤äÆüËÜ¤È¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´Çï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊ¬ÊÚ¤¹¤ë¤¬¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡´ï¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦Ê¸²½¡×¤È¶Ã¤¤ÈÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½õ»º»ÕÅª¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Äã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤±¤º¡¢¾ã³²¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½Ð»º¤òÂÔ¤ÄÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÊ¢ÄË¤¤¤Î¤Ë¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëHISAKO¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Õ¥©ー¥¦¥©ー¥´ー¥Ôー¡£ÉÝ¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¹¤®¤¿¤éÄË¤½¤¦¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½ÃÏÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤Ë´¶¿´¡£¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ç¥»ºÉØ¤¿¤Á¤Î¡ÈÍ¾Íµ¤Ö¤ê¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤Î¤Ç½Ð»ºÈñÍÑ¤â¸¡¿Ç¤âÌµÎÁ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»º¤à¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÉÂ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö100¥É¥ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê1Ëü5000±ß¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊÌ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¹¥¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Ç¥ÉØ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¤¦Á´Á³¥ª¥Ã¥±ー¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ª»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏÇ¥ÉØ¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î»Ô¾ì¤ÇÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÃÏÌ£¤Ê¼«Ê¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏÎ®¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¡¢Ìë8»þÈ¾½¢¿²¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤Î¿²¼¼»ö¾ð¡×¸ì¤ë¡¡¡Ö¥Ñ¥ÑÂ¦¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤âÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡×
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö»º¸å¤Î¡È¥Þ¥ßー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡É¤Ï»ö¼Â¡ª7%Ç¾¤¬°à½Ì¤¹¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í