新海誠による劇場アニメーション『秒速5センチメートル』が、主演・松村北斗、監督・奥山由之という座組で実写映画化。1991年の春、小学生の頃に出会った遠野貴樹と篠原明里の18年間が、小学生時代の1991年、高校生時代の1997年、大人時代の2008年のパートに分けて描かれていく。そんな本作で、高校時代の貴樹に恋をする同級生・澄田花苗を森七菜、花苗の姉で、貴樹が通う高校の教師・輿水美鳥を宮粼あおいがそれぞれ演じている。姉妹役で初共演を果たした森と宮粼に、種子島での撮影や初共演の感想について語り合ってもらった。

ーーお2人は今回が初共演ですよね。共演シーンはそこまで多くなかったと思いますが、撮影以外ではご一緒することも多かったんですか？

森七菜（以下、森）：そうですね。種子島の撮影に行く前に東京でもお会いして。

宮粼あおい（以下、宮粼）：種子島に行ってからも、一緒に海に入ったりご飯を食べに行ったりしました。撮影以外の時間のほうが一緒にいる時間は多かったですね。

ーー今回の実写映画、個人的に種子島のパートがめちゃくちゃ好きで。宮粼さんと森さんが姉妹役という説得力もすごかったです。

宮粼：ありがとうございます。

森：光栄です！

宮粼：（森に手を向けながら）かわいくないですか？

森：えー！（笑）

宮粼：作中でも体中から好きが溢れている感じが本当にかわいくて。私はこの映画の中で森さんがとても好きです。

ーー高校生役の説得力がすごかったですよね。

宮粼：そう！ 森さんが本当に高校生にしか見えなくて。

森：めちゃくちゃ真っ黒だったので（笑）。最近自分の中でちょっと垢抜けてきたのかなと思っていたんですけど、全然変わっていないことに気づきました。まだ高校生役もできるんだって。

宮粼：森さんと（青木）柚くんの2人が本当にキラキラしていて。種子島は、みんなを開放的にしてくれる不思議なパワーがありました。初めましてでしたが、そんなに緊張せずにいられるような空気感がみんなの中にあったような気がします。森さんは本当はおいくつなんでしたっけ？（笑）

森：撮影当時は22歳か23歳だったと思います。

宮粼：全くそうは見えなかったんです。本当に「よしよし、いい子いい子」ってしたくなるようなかわいさで（笑）。映画の中でも、あんなに体中から“好き”が溢れている子は見たことがなかったですが、それを自然に出せるのは本当にすごいことだなと思いました。映画が完成したあとに原作アニメを見返したりもしたんですけど、この花苗は原作ファンの方も絶対に好きになるだろうなと思って。実写映画のキャラクターとしても素敵だし、原作ファンの人にも新たに愛してもらえるキャラクターになったのは、本当に森さんの力だなって。

森：えー、嬉しい！ 鳥肌立ちました（笑）。

宮粼：ははは！

ーー本当に宮粼さんのおっしゃる通りだと思うんですけど、あの“恋をしてる感じ”はどうやったら出せるんですか？

森：なんか変な動きをしたり……。

一同：（笑）

宮粼：でもそれがしっくり来るんですよね。モジモジした感じとか。

森：私が変なことをやっていても、監督が許してくれて、しかも面白がってくれたのが大きかったかもしれません。お互いに面白がりながらできたのが功を奏したのかもしれないですし、実際にお芝居していてすごく楽しかったです。宮粼さんのお姉ちゃんも、お会いするたびに風が吹いてくるというか……。

一同：（笑）

森：それがすごく心地良くて。「よーい、スタート！」で撮影に入るときとの境目があまりないというか、それこそ風のように自然と一緒に姉妹になれたような感覚がありました。間違えたこととかもいっぱいあったんですけど、そういうときも本当にお姉ちゃんみたいに優しくて。そもそも今回、宮粼さんとご一緒させていただくことをめちゃくちゃ楽しみにしていて。最初はちょっと緊張していたところもあったんですけど、いつの間にかその風に乗せられて、その緊張感も自然と薄れていきました。ただのファンみたいなことを言うんですけど、あの宮粼さんを生で見れたのが本当に幸せすぎて。髪をかき上げて、肌は日焼けしていて、シャツを着た宮粼さんが、本当に種子島にいる方のようで。大きい車もお似合いでしたし。幸せな空間過ぎて、勢い余って「『ソラニン』が好きです！」とか言っちゃったりして（笑）。

ーー（笑）。お二人は撮影の合間に一緒にサーフィンをされたりもしたそうですね。

森：サーフィンをやるのは今回が初めてで。乗れるようになりましたよね？

宮粼：はい！

森：宮粼さんと同じ波に乗れたんですよ。

宮粼：小さいやつですが（笑）。

森：でも初心者だとどちらかが倒れちゃったりするので、なかなか同じ波に乗ることができないらしいんですよ。それが綺麗に、水平に。

宮粼：しかも向き合って乗ることができて。

森：「おぉ～！」みたいな。

ーー乗れるようになるまではそれなりに時間もかかるんですか？

森：立てるようになるまではそんなに時間はかからなかったですね。

ーー結構練習もされたんですか？

森：私はそうですね。宮粼さんは……。

宮粼：私はサーフィンのシーンがないので（笑）。ただ一緒に楽しんでいただけでした。

森：私は週に1～2回、3カ月間くらいやっていたので。

宮粼：3カ月もやっていたんでしたっけ？

森：はい。でも私はとんでもなく朝が苦手なので、「今日は絶対無理かも……」というような日でも、サーフィンをする日は「今日は波に乗るんだ！」という気持ちになっていました。すごく楽しかったです。

ーー役作りに関しては、新海誠監督の原作アニメーション映画を参考に？

森：そうですね。そこは一寸たりとも軽んじてはいけないなという気持ちが常に自分の中にありました。現場では、すぐに確認できるように、スタッフさんが原作アニメの映像を用意してくれていたんです。それほど忠実に再現しているシーンもありますし、いい意味で縛られすぎずに、原作に沿うことができたのは、みなさんのサポートのおかげだと思います。

宮粼：私が演じた美鳥は原作ではあまり描かれていない部分が多かったのですが、監督に初めてお会いしたときに、作品に対してとても愛やリスペクトがあるのを感じたので、もう監督についていこうと。監督がおっしゃる通りにやっていければいいなと思って演じていました。

ーー監督への信頼感も大きかったと。

宮粼：監督から参考になればということで、森さんも出演されている『アット・ザ・ベンチ』を拝見させていただいたんですけど、それがもう最初から最後まで面白すぎて。そういう意味でも監督へのリスペクトがありましたし、現場でも信頼しながらお芝居ができました。

森：『アット・ザ・ベンチ』は1日で撮り切ったんですけど、大雨が降ったりして本当に濃い1日だったんです。そのときから、監督の作品づくりへの情熱をものすごく感じていたので、今回『秒速5センチメートル』という多くの人に愛されている作品を実写映画化するという大役を担われるにあたって、より大きな情熱をもって臨まれていたと思うので、そこはもう監督を信頼して。1回も不安に思ったことはありませんでした。

ーー実際に完成した作品をご覧になっていかがでしたか？

森：「こんな映画だったんだ！」って（笑）。出ていないパートも多かったので、ある意味すごく客観的に観ることができました。何か大きな出来事が起こるというより、石が転げ落ちて川の下までくだっていくような小さなことだけど、確実に私たちの日常に寄り添った映画だなと感じました。原作が公開された当時の雰囲気までも再現されているような、とても素敵な映画だと思います。

宮粼：私も知らないシーンがたくさんありました。小学生時代の2人がもう本当にかわいいなというところから始まって、種子島パートのキラキラした感じ、大人になってからの切ない感じ……それぞれのパートの良さがすごく出ていたと思います。映画を観ながら種子島の“匂い”を感じて、撮影の日々が思い出される感覚もあって。それはきっと監督の力であったり、カメラマンの今村圭佑さんの力であったりが大きいと思いますが、そのようないろんなものを感じる映画になったなと思いました。

ーー2008年パートの宮粼さんもすごく素敵でした。

森：そうなんですよ！ 最高すぎて。

宮粼：ありがとうございます。

森：貴樹くん（松村北斗）と2人でご飯屋さんのカウンターでご飯を食べるシーンがすごく好きで。「私の隣にも座ってきてくれないかな」という感じで。

宮粼：ははは！

森：ずっと一緒にいていたい感じがありました。

宮粼：松村（北斗）さんがとてもニュートラルに、現場でも真っ直ぐお芝居に向き合っていらっしゃったので、それも大きかったと思います。

ーー種子島のパートでは貴樹と花苗の「迷い」や「悩み」が描かれていますが、お二人は何かに迷ったときにどう決断していきますか？

森：聞きたいです！

宮粼：私はあまり迷わないタイプです。「あ、いい感じがする！」と思ったら飛び込むし、そこは本当に“直感”ですね。買い物とかでも迷わないですし、お仕事においても迷うことはないかな。でも迷子になりそうになったら、監督だったりスタッフさんであったり、頼れる人が周りにたくさんいるので、そういう方たちに助けていただいています。みんながいるから迷わないというか。

森：私は悩み自体は尽きないですけど、それこそ買い物とかお芝居とか、その場ですぐ決めなければいけないことはすぐに決められるかもしれません。宮粼さんと同じで、直感タイプですね。

ーー学生時代の忘れられない思い出はありますか？

宮粼：記憶が古いのでちょっと思い出す時間をください（笑）。

森：（笑）。自分の中でキャッチーな思い出としてすごく残っているのが、高校の卒業式の日に靴箱を開けたらラブレターが入っていて……。

宮粼：わー！

森：あまり喋ったこともない男の子からだったんです。私は当時、東京と大分を行ったり来たりしながらもうこのお仕事を始めていたんですけど、そのラブレターでは、“女優さんとしてではなく、あなたとして好きです”みたいに書いてくれていて。学生生活と東京での生活のギャップに悩んでいた時期でもあったので、その言葉にすごく感動したんですよね。自分を認めてくれたような気がして、すぐに返事を書いて渡しました。だから今回、高校生のあの頃に戻れるような気がして、そういう意味でもすごく貴重な経験をさせていただきました。

宮粼：すごい素敵！

森：自分でもドラマみたいだなって思います。すごく記憶に残ってますね。

宮粼：私はそういう思い出がパッと出てこないので、もっとちゃんと学生生活を楽しんでおけばよかったなと思います。仕事で学校に行けなかったとかではなく、当時はあまり学校自体に興味がなかったんです。今思えば、すごくもったいなかったなって。勉強ももっと真面目にして、森さんみたいな青春を送りたかったです。

（取材・文＝宮川翔）