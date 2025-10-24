モスバーガー監修♡テリヤキチキンピザが新登場！コラボで楽しむ贅沢味

モスバーガーの人気メニュー「テリヤキチキンバーガー」が、ピザレボと初のコラボでピザに！2025年10月27日より販売開始♡ 厚切りチキンを主役に、甘めのテリヤキチキンソースとマヨソース、コーンを合わせた満足感たっぷりの一枚です。福岡県産小麦100％使用の手づくり生地で、サクッともっちり食感を楽しめます。価格は税込1,058円。家庭でもバーガー感覚で楽しめる新しい味わいです♪

厚切りチキン×テリヤキソースの贅沢ピザ

モスバーガーで40年以上愛される「テリヤキチキンバーガー」をピザで再現♡ 甘めの香ばしい醤油だれに厚切りチキンを合わせ、マヨソースとコーンで味わいにアクセントをプラス。

ピザとしての満足感とバーガーらしい味わいを両立させました。カットレタスを添えれば、よりバーガー感を楽しめます（レタスは別途用意）。

手づくり生地で食感も抜群

生地にはピザレボ自慢の福岡県産小麦100％使用、手伸ばし・手づくりのこだわり。サクッともっちりとした食感が、厚切りチキンやソースの味わいと絶妙にマッチ♡

ピザならではの食べごたえで、家族や友人と楽しむパーティーシーンにもぴったりです。

モスバーガー監修テリヤキピザで新しい美味しさを♡

モスバーガー監修「テリヤキチキンピザ」は、税込1,058円で2025年10月27日から販売開始。

厚切りチキンと甘めのテリヤキソース、マヨソース＆コーンを福岡県産小麦100％生地でサクッともっちり楽しめます♡

家庭でもバーガーの味わいを再現できる一枚。パーティーやおうち時間にぴったりの新感覚ピザをぜひお試しください♪