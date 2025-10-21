こんなかわいいプリン見たことある!?ドライブイン熱海プリン食堂

大人気観光地｢熱海｣。ハイシーズン（夏）が過ぎた今も、週末には変わらず多くの観光客で賑わいを見せています。熱海を代表するブランドと言えば｢熱海プリン｣。2017年7月、熱海駅前にオープンすると、わずか3日で3,500個以上を売り上げ、“スイーツ天国・熱海”の火付け役となりました。2025年10月現在、熱海エリアにはコンセプトの異なる5店舗を展開するまでに成長しています。そんな熱海プリンのかわい過ぎるプリンを紹介します。

1日3食限定!かぼちゃのハロウィンジャンボプリン



今回紹介するのは、熱海プリン5店舗の中でもレストランタイプのお店｢ドライブイン熱海プリン食堂｣。熱海の中心地から少し離れた伊豆多賀エリア国道135線沿いにあるその名の通りドライブ途中にちょっと休憩したくなるお店。

みんながアットホームにお食事が楽しめる｢食堂｣です。筆者は熱海プリンの大ファンでこちらの店舗が特にお気に入り♡

10/18（土）からスタートしたハロウィン限定プリンは、熱海プリンの公式Instagramで見つけてすぐに予約。初日にさっそく訪れました！

登場した｢かぼちゃのハロウィンジャンボプリン｣…かわい過ぎやしませんか!?定番メニューにもあるジャンボプリンはクラシックなカスタードプリンですが、ハロウィンだけにかぼちゃフレーバーにチェンジされていました。



トッピングは魔女に扮した熱海プリンのマスコットかばちゃんのクッキーを筆頭に、いたずら好きなおばけのメレンゲにミニコウモリクッキーが飛び交い、あまーいチョコレートの蜘蛛と蜘蛛の巣が、もこもこミルキーなたっぷりの生クリームとともに。

かぼちゃの種がちょこんと添えられ、真っ赤なさくらんぼとハロウィンの旗が飾られた姿はまさにパーフェクト！



ジャンボと聞くと気になるサイズ感はこんな感じです。メニューには7人前表記とありますが、甘いものが好きな方であれば1人でもおいしく完食できちゃいます。

実際に定番のジャンボプリンは1人でオーダーされている方を良くお見かけします。筆者は2人でシェアしました。

ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！



スタッフさんに｢トリックアトリート｣と、合言葉伝えると｢プリンを食べないといたずらしちゃうぞ｣と、かばちゃんがつぶやくハロウィン限定のステッカーがもらえますよ。



さらに、店内で1,000円以上の飲食をすると、ハロウィンスタンプラリーのチケットがもらえます。

お店内のかばちゃんのそばにスタンプがありスタンプをためるとプレゼントが…何がもらえるのかは実際に参加して確かめてくださいね♪

ソフトクリームもハロウィン仕様



「ハロウィンジャンボプリン」だけの予定でしたが、メニューのかわいさにノックアウトされ、テイクアウトしてしまったのがもう1つの限定メニュー「ハロウィングレープソフト」。

ハロウィンをイメージしたパープルのグレープソースとプリンにものっていた魔女に扮したかばちゃんクッキー がトッピングされたソフトクリームです。甘酸っぱいぶどうソースとミルクが良く合う期間限定ソフトクリーム。これは食べちゃいますよね。

かわいさこの上ないプリンを食べに行こう!



いかがでしたか?

これまでさまざまなプリンを味わってきましたが、筆者的には「1番かわいいプリン」は熱海プリンで決定です！特に季節限定のプリンのかわいさはギネス級♡

ぜひ、ドライブイン熱海プリン食堂の｢かぼちゃのハロウィンジャンボプリン｣ぜひ食べてみてください。1日3食限定なので予約がおすすめです。

【ハロウィンメニュー情報】

･かぼちゃのハロウィン ジャンボプリン 1,800円(税込)

･ハロウィングレープ ソフト 550円(税込)

※10/31(金)までの提供予定

【店舗情報】

ドライブイン熱海プリン食堂

静岡県熱海市上多賀10-1

0557-67-5533

10:00~17:30(L.O. 17:00)

水曜日は限定営業（テイクアウトまたは一部メニューのみの営業）