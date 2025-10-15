Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬»àµî¡¦68ºÐ ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤¬È¯É½¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÌçÈÖ¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ç³èÌö M¥ê¡¼¥°¤Ç¤â3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ï10·î15Æü¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¤âÌ³¤á¤ëÁ°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£68ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Á°¸¶¤µ¤ó¤ÏÆ±Ï¢ÌÁ¤Ë1981Ç¯¤ËÆþ²ñ¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖË±Ñà°Ì¡×¤ò4´ü¡¢½½ÃÊ°Ì¤ò5´ü³ÍÆÀ¤·¤Æ¡Ö±ÊÀ¤½½ÃÊ°Ì¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²Àï¡£KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛM¥ê¡¼¥¬¡¼»þÂå¤ËÁ°¸¶¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¥Ý¡¼¥º¡×
¡¡Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï¹¶·â·¿¤ÎËã¿ý¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤¿°ÛÌ¾¤Ï¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÌçÈÖ¡É¡£¸½ºß¤âM¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸åÇÚ¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¤È¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬¤è¤¯¡¢2¿Í¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤ò·ëÀ®¡£2¿Í¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£M¥ê¡¼¥°¤Ï3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤ËÍ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼«ÃÄÂÎ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¡¡¼ç¤Ê³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë
Ë±Ñà°Ì¡ÊÂè12´ü¡¦Âè25´ü¡¦Âè33´ü¡¦Âè34´ü¡Ë¡¢½½ÃÊ°Ì¡ÊÂè14´ü¡¦Âè15´ü¡¦Âè24´ü¡¦Âè25´ü¡¦Âè26´ü¡Ë¢¨±ÊÀ¤½½ÃÊ°Ì¡¢¥â¥ó¥É²¦ºÂ¡ÊÂè8²ó¡Ë