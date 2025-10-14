【超合金 EX-001 グラスフェザー】 発売日・価格：未定

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 EX-001 グラスフェザー」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、大阪・関西万博の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて公開されていた新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」より、「RX-78F00/E ガンダム」が装備していた「EX-001 グラスフェザー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で商品化するもの。

　今回同社公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、詳細は後日予定となっている。

(C)創通・サンライズ