大阪・関西万博で公開された新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」より「超合金 EX-001 グラスフェザー」が商品化決定！詳細は後日公開予定
【超合金 EX-001 グラスフェザー】 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 EX-001 グラスフェザー」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、大阪・関西万博の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて公開されていた新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」より、「RX-78F00/E ガンダム」が装備していた「EX-001 グラスフェザー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、詳細は後日予定となっている。
【商品情報公開】#大阪・関西万博 の #ガンダムパビリオン で公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』より
「超合金 EX-001 グラスフェザー」が商品化決定！
詳細は後日公開予定。
#ガンダムフィギュア #超合金 #GNFP #GNUC
(C)創通・サンライズ