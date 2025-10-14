【GUの茶系】が大当たり！ 穿くだけで秋っぽ♡「優秀スカート」

この秋冬のトレンドカラーでもある、ブラウン。【GU（ジーユー）】からも茶系の「スカート」が豊富に揃い、穿くだけでシーズンムードをまとえそう。シンプルなニットやシャツに合わせるだけで大人っぽいコーデに仕上がり、オンでもオフでも活躍すること間違いないかも。注目カラーを味方につけて、旬のおしゃれを楽しんでみて。

ダークブラウン × ベロアで、めざせ最旬コーデ

【GU】「ベロアナローマキシスカートZ+E」＜39 DARK BROWN＞\2,990（税込）

秋の大本命カラーのブラウンのなかでも、こちらはよりシックな雰囲気漂うダークブラウン。ほんのり光沢を帯びたベロア生地が装いにリッチな表情を与え、旬のムードをプラスしてくれそう。落ち感のあるすっきりシルエットに、総ゴム仕様のウエストでストレスフリーに穿けるはず。便利なポケット付きで、デイリーにもきれいめにも活躍してくれそうです。

やわらか素材 × フレアシルエットで秋冬に大活躍の予感

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」＜34 BROWN＞\2,990（税込）

公式オンラインストアによると、「起毛素材がやわらかく暖かみがあり、着心地抜群」というスカート。腰周りはすっきり見せつつ、裾に向かって広がるシルエットにより、女性らしいコーデを存分に楽しめそう。ウエストはゴム仕様で楽ちんかつ、ポケット付きなので日常使いにもうれしい実用性あり。ベージュ寄りのブラウンは、さまざまなコーデに自然となじんでくれるはず。

ラップデザインで大人にも◎

【GU】「ラッププリーツミディスカート+E」＜32 BEIGE＞\2,990（税込）

クラシカル回帰が注目される今季、再ブームの予感がするプリーツスカート。ラップ風デザインがアクセントになり、トレンドを取り入れつつも大人っぽく着こなせます。裾にかけて広がるAラインシルエットは、動くたびに揺れて上品な表情を演出してくれそう。今季は、同系色のトップスを合わせて、統一感のあるスタイリングに仕上げるといいかも。

コラボならではの遊び心が光る個性派デザイン

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」＜34 BROWN＞\3,990（税込）

注目を集めている【rokh（ロク）】とのコラボスカートも、茶系がラインナップ。トレンチコートの前ボタンを留めたようなデザインで、新鮮なスカートコーデを楽しめそう。同素材の「ショートトレンチコート」もゲットして、モードなスタイリングを楽しむのもおすすめ。シンプルなトップスと合わせても着映えし、コーデの主役になってくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K