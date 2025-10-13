Î©·ûÌ±¼ç¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦°Ý¿·¤¬¶á¤¯ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø¡¡¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¤òÄ´À°
Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶á¤¯¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤êÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤¤Î¤¦¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Öº£½µ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ£ÅÄ»á¤â±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Ë¤â´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¶á¤¯ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ½Ó°ì ´´»öÄ¹
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¡ÊÅÞ¡Ë¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¡¢¤â¤¦´û¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹â»ÔÁíºÛ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£½µ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¶î¤±°ú¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£