¡Ö²¿¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¡×ÆüËÜ¥Ï¥àËÜµòÃÏ¡¡Íè¾ì¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¡ÖÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡Ý£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡££²¾¡£°ÇÔ¤È¤·¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾ÂÇ¡£ÎôÀª¤Î»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÀï¤¦£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡£¤³¤ÎÆü¤¬¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÀï¤¦º£µ¨¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¸å¤ÏÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö³«¶È£³Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¬¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¡¢Æ±Î½¤ÎÊý¡¹¤È¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ø¶¦Æ±ÁÏÂ¤¶õ´Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤Ê¤¤Æü¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ¤³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤µå¾ì¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤È¤´À¼±ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò°é¤àÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡¢¡ÖÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤¬°ìÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£