あるわんこの個性的すぎる寝姿が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万4000回再生を突破し、「これはスゴイ」「ギネスに載せられそう」「ほんとにこんなことがあるんだ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

個性的なクセにびっくり！！

Instagramアカウント「hamabulldog」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『Loabi (ロビ)』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。アカウントでは、ロビちゃんの和やかな日常がたびたび紹介され、「可愛い」と話題になることも。

今回は、ロビちゃんが昼寝しているところを紹介したという投稿主さん。スヤスヤ穏やかな顔で眠っていたというロビちゃんですが、ふと見てみると、口から大きな「ちょうちん」が出ていたのだとか…！まるでアニメのキャラクターのような姿に、思わず笑いがこみあげます…！

呼吸とともに膨縮するちょうちん

また、ロビちゃんのちょうちんは、息を吸うと大きくなる仕組みになっていたのだとか。ロビちゃんの呼吸に合わせて膨縮するちょうちんは、現実とは思えないほど「アニメ感」に溢れていたそうです。

ちなみに、このときのロビちゃんは、「オフ、オフ、オフ」と独特な寝言を言っていたとか。その声もとっても可愛くて、飼い主さんは大変癒されたそうですよ♡可愛らしい寝姿を披露してくれたロビちゃん、どんな夢を見ていたのか気になりますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「愛しさの塊ですね(笑)」「すごい特技持ってる」「風船を売っている夢を見ているに違いない」など沢山の反響がありました。

足洗い待ちでうたた寝してしまうことも

別の日には、お散歩のあとのロビちゃんの様子も紹介されています。帰宅して足を洗うために玄関で待っていたロビちゃん。準備ができるまで、座っていたそう。

やがて、ロビちゃんは強烈な睡魔におそわれてしまった模様…。座った姿勢のまま、目を閉じて舟をこぎ始めたのだとか…♡

「足を洗わなきゃ」という気持ちがあるからか、時折パチッと目を開けるロビちゃん。それでもまた瞼が落ちてしまう姿に、見ている方まで眠たくなってきそうです。

Instagramアカウント「hamabulldog」には、ロビちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

