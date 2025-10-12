Jagabee×ムーミン第4弾♡北欧の味わい「アンチョビポテトグラタン味」が新登場

カルビーが展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」より、「ムーミン」との人気コラボ第4弾が登場します。今回の「Green Project」では、ムーミン小説の出版80周年を記念して、北欧の伝統料理を再現した『Jagabee アンチョビポテトグラタン味』を発売。サクッホクッとした食感にアンチョビの旨味が広がる、秋にぴったりの味わいです。さらに、かわいいトートバッグが当たるキャンペーンも実施中です♡

「Jagabee アンチョビポテトグラタン味」は、ムーミンゆかりの北欧家庭料理をイメージ。香ばしいポテトの風味に玉ねぎの甘み、そしてあと引くアンチョビの塩気が絶妙にマッチします。

パッケージデザインは、約4,000人のムーミンファンクラブ会員のアンケートをもとに制作され、2つの側面の絵柄を重ねると1枚の絵になる仕掛けも♪

さらに、内袋は全16種類のキャラクターデザイン＋アルファベット入りで、開けるたびにワクワクが広がります。

内容量：75g（15g×5袋）

発売日：2025年10月13日（月）

販売エリア：全国のコンビニエンスストア以外

秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

新デザインの「うすしお味」も同時発売！

定番人気の『Jagabee うすしお味』も、ムーミンとの新しいコラボパッケージで登場。正面と側面で異なるキャラクターが描かれ、並べるとまるでムーミン谷の世界が広がるようなデザインに。

パッケージは全16種類で、集めたくなるかわいさです♡ラインナップは「うすしお味」のほか、「バターしょうゆ味」「紀州産完熟梅味」など人気の味わいが揃います。

トートバッグが当たる♪「Green Project」キャンペーンも開催

対象商品の購入で、ムーミン×Jagabeeオリジナルトートバッグが当たるマストバイキャンペーンを実施中。

ムーミン・リトルミイ・スナフキンの中から好きなキャラクターとアルファベットを組み合わせ、自分だけのバッグが作れます。さらに、複数購入でオリジナルマグネット付きクリップのプレゼントも。

応募期間：2025年9月8日～12月24日締切

応募条件：対象商品のスタンプ3個で応募

対象商品：「Jagabee アンチョビポテトグラタン味」「うすしお味」など全8種

ムーミンと過ごす秋♡Jagabeeで北欧のやさしい時間を

北欧の家庭料理をモチーフにした『Jagabee アンチョビポテトグラタン味』は、まるで物語の世界に迷い込んだような温かみのある味わい。

お気に入りのムーミンキャラと一緒に、秋のおやつタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

限定パッケージやキャンペーンも見逃せません♪この季節、Jagabee×ムーミンの世界で、ほっこり幸せなひとときを♡