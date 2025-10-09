この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』でおなじみのりゅう先生が、「なぜ、登山好きな社長は成功している人が多いのか？登山と経営には共通する『成功ロジック』がある。」というテーマで動画を公開した。りゅう先生は自身の登山体験を通じて、ビジネスにも連動する重要なマインドセットについて、独自の視点で語った。



冒頭、りゅう先生は「山登りというものに関しては、実はビジネスにも非常につながる大切なマインドセット、考え方がある」と切り出し、普段マーケティングを教えている経験則から「マーケティングを学んでも実行できるかどうかは本人次第。その土台となるのがマインドセット」だと強調。特に経営が頭打ちに感じている人や、売上伸び悩みで苦しむ経営者に向けて「深掘りしていきたい」と意欲を見せた。



りゅう先生によると、登山とビジネスを結ぶ5つのキーマインドの一つが「ゆっくり登る」「無理をしない」ことだという。「人生やビジネスは競争だと思われがちだが、実は『競争しない勇気』が必要。競争しなくてもいいことにまでエネルギーを注ぐのではなく、自分のペースを守り確実に進む方が遠くまで行ける」と語った。これは「多くの人が敵だらけの真っ向勝負を選び疲弊してしまうのに対し、本当に成功している経営者はライバルが入って来にくい独自のポジションを築く」ことがポイントだと説く。



また準備の重要性も強調。「段取り8割。事前準備をしっかりやっておけば、ビジネスでも人生でも大抵のことはクリアできる。山登りもビジネスも、ゴールの見えない道のりに思えても、小さな休憩と戦略的なペース配分を意識することで、バテずに走り切れる」と実体験を交えつつアドバイスした。



そして「疲れてから休むのではなく、疲れる前に休むことが大事。休憩は技術であり、計画性こそ経営者に必須」とし、「自己流や感情だけで戦い続けるのではなく、データや客観的な指標を見て自分の状態を知る。自分のことを信じすぎない、客観的視点が重要だ」と述べた。



最後に「最終的にやるべきは、目の前のことに無心で集中すること」と締めつつ、「私なりの増やすもの・減るものマインドセット」として、「増えていくものに力を注げば未来も変わる。お金や経験、知識や健康、人間関係など、将来につながる資産にリソースを振り分けるべき。一瞬で消える浪費的な消耗には注意」と呼びかけた。

