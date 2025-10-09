８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円６９銭前後と前日と比べて８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円５７銭前後と同５０銭程度のユーロ高・円安だった。



自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政や金融緩和を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策の思惑や日銀の追加利上げ観測の後退から円を売る動きが続いた。欧州市場で一時１５３円００銭と２月中旬以来のドル高・円安水準をつけたあと、利益確定やポジション調整で上値が重くなる場面もあったが下値は限定的。この日に公表された９月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、参加者の多くがインフレ見通しの上振れリスクを強調していたことが明らかとなったことがドルの支えとなり、ドル円相場はニューヨーク市場で１５２円９５銭まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２８ドル前後と前日に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



