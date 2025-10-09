実家の母に『自宅で使っているものを教えて』と連絡をしたら…。必ずどの写真にも愛犬が映り込むその光景は記事執筆時点で207万回を超えて表示されており、5万件のいいねが寄せられることとなりました。

実家の母に『自宅で使っているものを教えて』と連絡したら…

Xアカウント『@jikka_inu』に投稿されたのは、投稿主さんのご実家で暮らす愛犬さんのお姿。

投稿主は、日頃からお母さんに『家では、◯◯何使ってるか教えて～』という連絡をすることがよくあるのだといいます。

すると、お母さんからは質問の答えとなる商品、そして愛犬さんが写った写真が届くのだとか。

蚊やコバエの対策について相談すれば、おすすめの商品と、その商品をじっと見つめる愛犬さんのお姿が。

必ず『犬が映り込む写真』に反響

お料理について聞いてみると、おすすめのすき焼きのタレと見つめる愛犬さん。とはいえ、そのコラボレーションもバリエーション豊富でただただ見つめるだけの愛犬さんのお姿が写っているわけではない模様。

焼肉のたれ越しにぼんやりと見えるタイプの愛犬さんのお姿が写り込んでいたり、おすすめのおつゆ越しにのんびりベッドで寛ぐ愛犬さんのお姿が映り込んでいたり。

ライフハックを教えてくれる度に、愛犬さんの可愛いお姿が見られるなんて一石二鳥どころではないほどのお得感と満足感を感じずにはいられないようです。

この微笑ましい光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬にピント合ってるのｗｗ」「かわいい」「ワンコごと送ってくれるのいい」「そういう優しさに感動」「犬と一緒に届くのいいな」など多くのコメントが寄せられています。

実家で暮らす愛犬さんの日常

実家で暮らしている愛犬さんのお姿を投稿されている投稿主さん。日々、ご家族からたくさんの愛情を受けて暮らしていることが伝わってくるその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

