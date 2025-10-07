カブスはブルワーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグのカブスは6日（日本時間7日）、敵地ミルウォーキーでブルワーズとの地区シリーズ第2戦を戦い、初回に鈴木誠也外野手の3ランで先制した。ただその裏、マウンドに上がった今永昇太投手も3ランを被弾。2人の日本人が“史上初”の記録を作ったと、MLB公式のサラ・ラングス記者が伝えている。

「4番・右翼」で先発した鈴木は初回、1死一、二塁で打席に立つと、左腕アシュビーの3球目、高目真っ直ぐを豪快に引っ張った。時速111.7マイル（約179.7キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）の特大弾が左翼席に突き刺さった。

ただその裏、今永は2死から連打を浴び一、二塁の走者を背負うと、アンドリュー・ボーン内野手に内角のスイーパーを左翼席へ飛び込む3ランとされた。ボーンは右手を突き上げてダイヤモンド1周。今永は首をかしげている。あっという間に、試合は振り出しに戻った。

ラングス記者は自身のXで「両チームが初回に3ラン（か満塁弾）を放った試合は、ポストシーズン史上初めて」とこの珍事を伝えている。試合はカブスが3-7で敗れて2連敗。鈴木は3打数1安打3打点、今永は3回途中4失点で敗戦投手となった。



