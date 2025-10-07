強さも、遊び心も。凸凹ボトム×ジル＆ジャックの、頼れる旅の相棒【シフレ】のオサムグッズスーツケースがAmazonに登場中‼
旅に連れていく、オサムグッズ。レトロ可愛いスーツケースで、気分も軽やかに【シフレ】のオサムグッズスーツケースがAmazonに登場!
シフレのオサムグッズスーツケースは、原田治の世界観を旅に持ち出せる、オサムグッズ×ハピタスのスーツケース。 ベルト付きのトランク風デザインに、ヌメ革調の風合いを加えたレトロモダンな佇まい。ジル＆ジャックが描かれたネームタグやゴールドのロゴプレートが、遊び心と品格を添える。
サイズはSとMの2展開。ダブルキャスターと段階調節式キャリーバーで、移動も快適。底部には凸凹形状を採用し、重たい荷物でも変形を防ぐ高い強度を実現。
TSAロックとシフレ独自の2wayロック「シフレロックシステム」を搭載し、セキュリティも万全。内装にはペイズリー柄の仕切りとクロスベルトを備え、荷崩れを防ぎながら収納力も確保。
旅先でも、日常でも。オサムグッズの魅力を詰め込んだ、機能美あふれるスーツケース。
