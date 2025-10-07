秋の訪れとともに、東海エリアに旬の甘さが広がる季節が到来！人気パティスリーの限定スイーツがずらりと並ぶデパートでのスイーツイベントや、注目のカフェでは見た目も華やかな秋限定パフェが登場。さらに、肉とスイーツの異色コラボイベントも開催されるなど、遊び心たっぷりの企画も。この秋だけの“おいしい出合い”を楽しもう！

東海エリアで楽しめる秋だけの特別なスイーツイベントをご紹介


■【愛知 名古屋駅】お月見アフタヌーンティー(名古屋)

開催期間：2025年9月13日〜10月15日(水)

開催場所：名古屋市中村区　ストリングスホテル 名古屋

お月見アフタヌーンティー(名古屋)(ストリングスホテル 名古屋)


月見をテーマにした秋のアフタヌーンティー

柚子あんと白あんを使った2色団子、栗の風味とさまざまな食感が楽しめるモンブランタルト、カシスの酸味とオレンジの甘味が調和したムースといったスイーツが、生ハムとイチジクを乗せた甘栗とナッツのチーズディップのブルスケッタなどとともに楽しめる。ドリンクはスイーツやスコーンに合う紅茶ハーブティー、ブレンドティー、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」などが用意されている。

■【愛知 名古屋駅】秋色スイーツコレクション＆秋の恵みランチブッフェ、黒瀬ぶりしゃぶと秋の恵みディナーブッフェ〜黄金色の秋宴〜

開催期間：2025年9月12日〜11月6日(木)

開催場所：名古屋市中村区　名古屋プリンスホテル スカイタワー

秋色スイーツコレクション＆秋の恵みランチブッフェ、黒瀬ぶりしゃぶと秋の恵みディナーブッフェ〜黄金色の秋宴〜(名古屋プリンスホテル スカイタワー)


秋の味覚を存分に楽しめるランチ、ディナーブッフェ

地上140メートルからの景色とともに秋の味覚を存分に楽しめるランチ、ディナーブッフェ。スイーツ＆ランチブッフェでは、モンブラン、フランス産栗のパンナコッタやスイートポテトなど、イモ、栗、カボチャを使用した見た目もキュートなスイーツが充実。ディナーブッフェでは、宮崎県産黒瀬ぶりのしゃぶしゃぶをはじめ、秋刀魚と栗のご飯や、さつまいものポタージュスープパイ包み焼きなど秋の味覚を楽しめるメニューがそろう。

■【愛知 本郷/藤ヶ丘】モノクロ・ゴシックアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ(名古屋)

開催期間：2025年9月4日〜11月14日(金)

開催場所：名古屋市名東区　星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ

モノクロ・ゴシックアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ(名古屋)(星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ)


ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったアフタヌーンティー

普段は結婚式以外で入ることのできない披露宴会場を一般開放して開催されるアフタヌーンティー。栗やブドウ、ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったプリンセスモチーフのスイーツが、くん製の旨味が食欲をそそるBBQソースの竹炭バーガー、焼きたてスコーンとともに味わえる。フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶が飲み放題のティーセレクションプラン、メインディッシュが選べるランチプランも用意される。

■【愛知 伏見】オータムチャイニーズアフタヌーンティー

開催期間：2025年8月21日〜11月5日(水)

開催場所：名古屋市中区　ヒルトン名古屋

オータムチャイニーズアフタヌーンティー(ヒルトン名古屋)


秋の味覚を楽しめるチャイニーズアフタヌーンティー

シャインマスカットのエッグタルトなどの中国料理「王朝」特製スイーツに加え、秋刀魚と茄子のダックロールといった「王朝」特製セイボリー、「インプレイス3-3 」のスイーツが用意される。また小籠包やエビ蒸し餃子、チャーシュー饅頭など6種類の蒸し点心は、食べ放題で提供される。ドリンクは、ロサンゼルス発のプレミアムティーブランド「ART OF TEA」から厳選した6種類のメニューを好きなだけ味わえる。

■【愛知 伏見】オータムスイーツビュッフェ「フレンチシック・パティスリー 〜麗しのスイーツコレクション〜」

開催期間：2025年8月21日〜11月5日(水)

開催場所：名古屋市中区　ヒルトン名古屋

オータムスイーツビュッフェ「フレンチシック・パティスリー 〜麗しのスイーツコレクション〜」(ヒルトン名古屋)


フランスの伝統菓子を主役にしたオータムスイーツブッフェ

リッチな味わいのチョコレートケーキのオペラ、旬のフルーツをたっぷり使用した葡萄と洋梨のタルト、カラメルを混ぜ込み、コク深く焼き上げたカラメルイチジクバターケーキなど、旬の栗やイチジクを使用した15種類のスイーツが提供される。またカレーやパスタ、スープなどの日替わりメニュー、サラダなど食べ応えのあるセイボリーも味わえる。

