浜崎あゆみが10月5日、自身のInstagramを更新。avexの松浦勝人会長の誕生日に駆けつけ時のツーショット写真を公開している。

浜崎は、10月1日に誕生日を迎えた・松浦会長の誕生日に駆けつけ、「昨日マサにお誕生日のお花を渡しに行ったら、まさかのわたしが巨大ケーキでサプライズをして頂いてしまいました」と綴り、逆サプライズを受けた時の様子を自身のInstagramで報告した。「ツーショはまた別でアップする」と予告していた通り、今回の投稿では改めて松浦会長とのツーショットを披露している。

浜崎は「知らない人ほど言う、『わかりますよ』って。それでもやってくんだよ」と綴り、2人がカウンターで仲良く談笑する姿や、シャンパンを持ってポーズを決める記念写真、最後は肩を寄せ合い話している後ろ姿を投稿。コメント欄には「やっぱり素敵な2人 あゆちゃんが良い表情で話してるし本当にほっこりする」「2人は戦友だよね 色々なことがあってそれを乗り越えて支え合って築いた関係は本当に素晴らしい」など、2人の関係性が伝わる写真に多くの反響が寄せられている。

（文=本 手）