¡¡½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê£³£µ¡Ë¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ¡×¤ò³ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡££¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿Í¹©Èé³×¡Ö¥¯¥é¥ê¡¼¥Î¡×¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÃæÅç¤Ï¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢Â¸µ¤Ï¹â¤µ£±£°¥»¥ó¥Á¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£±óÌÜ¤«¤é¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎÈþµÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïº£²ó£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡££¶Ç¯Á°¡Ö¥Æ¥£¡¼¥óÉôÌç¡×¤Ç¼õ¾Þ»þ¤Ï¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤Ï´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤êÁ°¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤Ë¡ÖµÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖµÓ¤ò¹¤²¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤°¤é¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµºÂ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤Î¶µ¤¨¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞµÓ¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Æ¤ë¤Î¤ÏàÊì¤Î¶µ°é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤Êá¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡Ãç¤Ï¼õ¾Þ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ä¡£ÈþµÓÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤éµÓ¤ò½Ð¤·¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤É¤³¤Ç¥¢¥¿¥·¤ÎµÓ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ê¥¾¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡×¼õ¾Þ¤À¤«¤é¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÈþµÓ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËµÓ¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤ÏËèÇ¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¤¤ÊµÓ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¡¢¤â¤¦¥·¥å¥Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊµÓ¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¡Á¥¹¡Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦º£Æü¤ÎÈþµÓ¤â¡¢ÁêÅö»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¡Ö·ë¹½¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËµÍ¤á¤Æ¡×ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÆü¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò£³¸®¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÄ«£¹»þ¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¡¢º£¤³¤³¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÊý¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿Ãç¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊµÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ëµÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êº£¡×¤È¥É¥ä´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº£Æü¤ÎµÓ¤Ë¤Ä¤±¤¿ÅÀ¿ô¤Ï¡Ö£¹£·ÅÀ¡×¡£¼Â¤ÏºòÆü¡¢È¾¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ£±ÆüÃæÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã²ã¤Ë»É¤µ¤ì¡Ö¡Ê»É¤µ¤ì¤¿À×¤¬¡ËËÌÅÍ¼·À±¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æº£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Ä¤¤£±½µ´ÖÁ°¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤Ã¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ÆÎ®·ì¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥á¡¼¥¯¤Ç±£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬Ãç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê´¶¤¸¡×¤ÎÈþµÓ¤ò¼«Ëý¤·¤¿¡£