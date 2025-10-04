実業家・マイキー佐野氏が切り込む！“癖”を読めば外さない『知らなきゃ損する銅の実態、金や銀とは全く違う「産業金属」の正体』
YouTubeチャンネルで経済解説を行う実業家・マイキー佐野氏が、「知らなきゃ損する銅の実態、金や銀とは全く違う『産業金属』の正体」と題した動画を公開し、銅市場の特徴や価格変動の背景について自らの見解を示した。
冒頭で佐野氏は、直近の市況を踏まえつつ「金が上がると銀も遅れて上がりやすい」が、「銅は同じ軌道をたどらない」と断じ、銅の独自性を強調した。銅は安全資産の色合いが強い金、金に連動しやすい銀とは性格が異なる産業金属であるという立ち位置だ。
焦点はニューヨーク商品取引所（COMEX）とロンドン金属取引所（LME）の二市場差に置かれる。前者は欧州・グローバルの実需と現物在庫が色濃く反映され、後者は米国中心で先物比重が高い。通貨建て、参加者層、取引時間帯が異なるため、地域需要やニュースの時差でスプレッドが開閉し、約3,000ドル規模の乖離が生じる局面もあると整理した。
ドライバーの違いも鮮明だ。金は実質金利やマクロ不安で即応し、銀は金に追随しつつ工業需要が下支えする。一方、銅は電線、EV、不動産、インフラ投資など実体経済に直結する「純粋な産業用途」。在庫、精錬能力、物流・運賃、為替といったミクロ要因に強く左右されるため、反応速度も構図も金銀とは別物になる。
さらに佐野氏は、ロンドン市場の重要性を強調する。中国は世界の銅精錬で50％超のシェアを持ち、中国側の稼働や輸入抑制の変化がLME在庫を直撃しやすい。結果として価格は上がりやすくなる。ただし、米欧の急激な金融引き締めや、チリやペルーなどの供給ショックが重なる局面では、中国要因の効き目が落ちる場面もあると釘を刺す。
価格差には「癖」があるという指摘も見逃せない。どの材料がトリガーになりやすいか、広がったスプレッドが何日～数週間でどのように収れんするかは市場ごとに特性がある。ニュースの流れがローカルに偏るのか、グローバル指標に同時反応するのかで、裁定取引や在庫調整の効き方も変わる。ここを読み違えると、金銀の延長線で銅を捉えて痛い目を見る。
ここで取り上げた論点は、銅を「実体経済ドリブンの相場」として扱うための土台だ。LMEとCOMEXの役割分担、在庫と物流の影響、為替と金利の向き、そして中国の精錬・需要の位置づけ。この骨格を押さえておくと、直近のニュースがどの価格面に跳ね返るかを冷静に判定できるはずだ。動画内では、米中関係や関税観測、在庫推移がスプレッドに波及した具体例にも言及され、材料の効き方を立体的に掴める構成になっている。
本編での具体的な相場の切り分けや判断プロセスは、銅を金銀と同列に語らないための実務的な視点として有用だ。どのニュースがどの市場時間に流れたか、在庫と為替がどう動いたかを意識しながら視聴すると、各論の深さが一段と伝わるはずだ。今回の動画は、銅の価格形成を実需と市場構造の両輪で理解したい人にとっても非常に参考になる内容となっている。
