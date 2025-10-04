バリン・ミラーさんがモンタナ州ハイアライトキャニオンを登攀する様子/Dylan Miller/AP

（ＣＮＮ）米国人クライマーのバリン・ミラーさんが、ヨセミテ国立公園での登攀（とうはん）中に亡くなったことが分かった。２３歳だった。母親が２日に確認した。

母親によると、ミラーさんが「シーオブドリームズ」と呼ばれるルートを通じ、ヨセミテの谷底から約９１０メートルの高さにそびえる有名な岩壁「エルキャピタン」の登攀を試みていたところ、事故が起きたという。母親は一家のアウトドア用品店ＶＩＲＲのウェブサイトにブログを投稿した。

母親は追悼文に「信じられない」とつづり、「現時点ではまだ全ての詳細は分かっていない。分かっているのは、世界が特別な魂を失ったこと、私たちの心が粉々に砕かれたということだけです」と吐露している。

母親は続けて、息子には「ロビン・ウィリアムズさながらの奔放なエネルギーがあった。戦略的で好奇心旺盛、遊び心が尽きず、行く先々に光をもたらした」ともコメントした。

エルキャピタンはビッグウォール・クライマー（巨大岩壁をクライミングする人たち）に人気のスポットで、アカデミー賞を受賞したドキュメンタリー「フリーソロ」の舞台として名高い。これはロッククライマーのアレックス・オノルドさんがロープなしで岩肌を登る様子を描く内容。

母親によると、ミラーさんは幼少期に父親からロッククライミングの手ほどきを受けた。ロッククライミングを始めた当初はアラスカの山で過ごし、その後は「世界各地の崖や山脈に挑戦して、冒険を求めて遊牧民のような生活を送るようになった」という。

今年６月には、アラスカ州にある北米最高峰のマッキンリー山（別称デナリ）を「スロバキア・ダイレクト」と呼ばれるルートで単独登頂した。このルートでの単独登頂に成功したのはミラーさんが初とみられている。