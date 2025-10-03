政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では自民党総裁選を特集し、終盤情勢と決選投票の予測などが行われた。

番組では、小泉進次郎氏−高市早苗氏の決選投票を本線に、終盤にきて小泉氏−林芳正氏の対決となる可能性も出てきたことが伝えられた。

小泉−林対決となった場合は、議員票も割れて読みにくくなることがテーマになり、田崎氏は「ポイントは麻生さんの動きなんです。いまだにだれに投票するか言われてない」とし、取材結果として「周りの人に当たると、麻生さんが考えていることは２つで、１つは勝つ方につくということ。去年負けたから。もうひとつは、林さんの頭を抑えておきたい」と語った。

田崎氏は、麻生太郎氏の林氏に対する評価が、あまり高くないとの見立てを示した。

「総裁選の目的は２つで、林さんと小泉さんになったら躊躇なく小泉さん」とした。

また旧茂木派の支持を受ける茂木敏充氏に関して「麻生さんと茂木さんは、ある種、提携関係にあります」とも指摘。

総裁選前日の３日夜に大きな動きがあると予測し「動きが出ると思います。茂木さんも誰を支持するか表明されるのんじゃないかと思います。茂木さんが表明されるということは、麻生さんとある程度連携しながらされる」と語った。

ギリギリまで態度を明かさない戦術の一方で「（事前に）誰を支持するか言わないと、自分の力でその人が（総裁に）なったということにならない。自分たちの力を示すためには、事前に方向を示すと、これで小泉さんが勝ったりすると政権においては主流派になるわけです」と語った。