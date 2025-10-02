【ハニーズ】にこんなの売ってたの！？ ふわっと可愛い♡「高見えバッグ」

秋冬コーデの相棒になるバッグを探しているなら、シーズンムードを盛り上げてくれるフェイクファー素材がおすすめ。今回編集部が注目したのは【ハニーズ】から登場したコンパクトサイズのバッグ。ふわふわの素材で高級感があり、コーデのアクセントになるはず。可愛さも上品さも備わったバッグを紹介します。

きれいめにもカジュアルにも◎ 小さめボストンバッグ

【ハニーズ】「フェイクファーボストン」\3,280（税込）

コロンとしたフォルムが可愛らしい小さめのボストンバッグ。公式サイトによると「手触りのよいフェイクファー素材」とのことで、季節感を高めてくれそう。持ち手部分の上品なレザー調素材も、高見えをサポート。ショルダー紐は取り外しでき、手提げと肩掛けの2WAYで使用可能。オフ × ベージュ、アイボリー、グレーの全3色展開で、大人コーデにマッチしそうです。

立体的なキルティングが可愛いミニショルダー

【ハニーズ】「キルティングファーバッグ」\2,680（税込）

秋冬ムード高まるキルティングがアクセントになったショルダーバッグ。ふんわりとしたフェイクファー素材が高級感を漂わせます。ゴールドチェーンが上品なアクセントになってくれそう。無地のアイボリー・ピンク・グレーのほかに、トレンド感のあるヒョウ柄もラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M