¥×¥íÌîµå¤ÏÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤¬2025Ç¯9·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤ª¤ê¡¢º£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå¡¢¾¾»³ÎµÊ¿¤¬ÂàÃÄ¤Ø
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÅðÎÝ²¦¤Ë4ÅÙµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¾ÀîÍÚµ±¤¬ÍèÇ¯¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï49»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.174¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¡£1·³¤Ç¾ï»þ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹Åç¤ÏÅÄÃæ¹Êå¡¢¾¾»³ÎµÊ¿¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£16Ç¯¤«¤éµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ë¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¶¦¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¾Éð¤Î2Åê¼ê¤Ë¤ÏÂ¾µåÃÄ¤¬Ç®»ëÀþ¤«
À¾Éð¤ÏÊ¿°æ¹îÅµ¡¢¿å¾åÍ³¿¡¢ÅÏÉô·ò¿Í¤¬º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀ¾Éð¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Ê¿°æ¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿19Ç¯¤ËNPBÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó81»î¹çÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡4ÇÔ36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Å´ÏÓ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀïÎÏÀ°È÷¤ÎÃæ¤Ç¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
22Ç¯¤Ë60»î¹çÅÐÈÄ¤Ç31¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.77¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¿·¿Í²¦¤ÈºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿å¾å¤â¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶áÇ¯ÅÐÈÄµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢º£µ¨¤Ï5»î¹çÅÐÈÄ¤Î¤ß¡£6·î5Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1·³¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÅÏÉô¤âº£µ¨1·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÂÎ½Å115¥¥í¤Îµð´Á¤ÇÃæÂ¼¹äÌé¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢23Ç¯¤Ë4ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼«¸ÊºÇÂ¿57»î¹ç¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
Â¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¿°æ¡¢¿å¾å¤ÏÂ¾µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ÅÏÉô¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤â4ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ÀïÎÏ³°¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë
