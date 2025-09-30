綾瀬はるか、ファブリーズと共同開発の布用スプレー“5つ星ホテルの香り”新CM
女優の綾瀬はるか（40歳）が、衣料用柔軟剤ブランド「レノアハピネス」（P＆Gジャパン）初となる、ファブリーズと共同開発の布用スプレー「ハピネスミスト ホワイトムスクの香り／ホワイトティーの香り」の新CMに出演。10月1日より全国で放映を開始する。
10月上旬から全国で新発売となる「ハピネスミスト」の新CMでは、コートや部屋のソファーにも柔軟剤のようないい香りをまとわせたいと願う女性のもとに、「ハピネスミスト」を持った綾瀬が登場。綾瀬が女性のコート、ソファー、カーテンに吹きかけた瞬間、周囲に5つ星ホテルのリッチな世界が立ち上がる2タイプのストーリーを通じて、「ハピネスミスト」なら洗えないものにもシュッとするだけで、しっかり消臭・除菌して、5つ星ホテルが認めた「ホワイトティーの香り」「ホワイトムスクの香り」が広がることを表現した。
5つ星ホテルの香りに包まれた女性キャストと綾瀬が、背中合わせでうっとりした表情を浮かべるシーン。カットが掛かると、綾瀬は目の前のカメラに向かって、チャーミングな振付を披露し、女性キャストに「カメラ目線でこんな感じ？」と楽しそうに話しかけながら、「このまま2人でデビューしちゃう？」とおどけて、茶目っ気たっぷりにポーズを決める場面があった。女性キャストとは今回が初顔合わせにもかかわらず、すぐに仲良くなった人懐っこい性格の綾瀬。休憩中もスムーズなスプレーの仕方を一緒に探っては、その香りを嗅いで感想を言い合うなど、楽しそうな2人の笑い声が何度も現場に響き渡った。
綾瀬がテレビ画面から飛び出しながら、「だったら、ハピネスミスト」と呼びかけるシーンの撮影では、ファーストテイクでいきなり「ハピネス“リフト”」と言い間違えてしまった綾瀬は、思わずガクンと項垂れて苦笑い。仕切り直しのテイクで見事にリカバリーし、監督の「OK！」という声に安堵の表情を浮かべた。
今回の撮影について、綾瀬は「いい香りがするので、CMを見ている皆さんにも5つ星ホテルにいるようないい香りを感じてもらえるように、撮影中も『ん〜ん』という感じで、自分でもいい香りを嗅ぎながら演じていました」とコメント。
また、実際に使ってみた印象を聞かれると、「本当に、ちゃんとしたきれいな5つ星ホテルで嗅いだことがある香りかも、みたいな気持ちになるというか。ちょっと甘くて、ちょっとお花も混じっているような、かわいらしい香りがしました」「ホテルに入った瞬間とか、部屋のお風呂場、浴槽のところに入った時にこういう香りがするなぁと思いました」と語った。
