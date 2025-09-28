多様性をたたえる♡ダヴィネスのクリスマスコフレ2025をチェック

すべての命は美しく、かけがえのないもの。今年のダヴィネスのクリスマスコフレは、多様性をテーマに砂漠や海、山々を生きる動植物の姿をデザインに込めました。人気No.1の「オイ」シリーズや、うねりや広がりに寄り添う「ラブ」シリーズをセットにした限定ボックスが登場。さらにヘアケア効果を高めるサステナブル素材のトリートメントコームも付属し、特別なケア体験を叶えます。数量限定なので早めのチェックがおすすめです♡

「DAVINES DIVERSITY BOX OI」（9,900円・税込）は、ブランド人気No.1の「オイ」シリーズを詰め込んだクリスマス限定コフレ。

髪をしっとりまとめるヘアバター（250mL）、潤いを届けるヘアミルク（135mL）、ミニシャンプー（90mL）、さらにトリートメントコームがセットに。

甘くスパイシーな香りが癒しを与え、つるんとまとまる髪へと導きます。

ミッフィー誕生70周年♡数量限定デザインのアイマスクで癒しの時間を

うねり髪に寄り添う「ラブ」ボックス

「DAVINES DIVERSITY BOX LOVE」（9,460円・税込）は、湿気によるくせや広がりに対応する「ラブ」シリーズの限定セット。

30秒で髪がしっとり落ち着くインスタントヘアマスク（250mL）、高保湿スムージングミルク（150mL）、ミニシャンプー（75mL）に加え、トリートメントコームを同梱。

ピンクグレープフルーツやローズの爽やかな香りが心まで潤します♪

サステナブルな限定トリートメントコーム



両コフレに共通で付属する「ダヴィネス トリートメントコーム」は、木材パルプやコットン由来のセルロースアセテートを採用したサステナブル素材。

髪一本一本にトリートメントを均一に行き渡らせ、仕上がりをサロン級に引き上げます。アウトバストリートメントを塗布した髪に使うのもおすすめで、日常ケアに特別感をプラスします。

今年のクリスマスに特別な輝きを

ダヴィネスのクリスマスコフレ2025は、美しい多様性をテーマに、髪に輝きと潤いを届ける特別なセットです。

「オイ」と「ラブ」シリーズの魅力を一度に堪能できる内容は、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。

数量限定での展開なので、ぜひ早めにチェックしてみてください。自然と調和する香りや質感に包まれて、心まで満たされる冬を過ごしてみませんか？