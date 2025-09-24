脱・税理士の菅原氏が切り込む！黒字維持の必要性『脱税にはならないけど資金繰りが厳しくなる？決算直前の多額の費用計上の注意点についてお伝えします。』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『脱税にはならないけど資金繰りが厳しくなる？決算直前の多額の費用計上の注意点についてお伝えします。』にて、脱・税理士の菅原氏が、企業経営者や個人事業主から寄せられる税務や経営の疑問に答えている。
冒頭では、オリンパスの300億円申告漏れ問題を取り上げ、グループ会社間の損益通算や国税からの指摘について言及。「見解の相違はあったが、企業は真摯に受け止め納税した」と紹介し、税理士や監査法人など専門家の責任の重さを指摘した。
続いて「決算直前に多額のマーケティング費用を計上し赤字にするのは問題か？」という質問に対し、菅原氏は「税務署から確認は入るが、脱税ではない」と説明。ただし「赤字が続けば銀行融資は厳しくなる。少しでも黒字を維持した方がよい」と助言した。経費処理の仕方がそのまま資金繰りや銀行評価に直結する点を強調している。
さらに、個人事業主の食事代は経費にならない一方、法人の残業時の食事は経費計上可能であること、当座預金と普通預金の違い、車の下取りの仕訳方法、建築業の原価率の目安、結婚式のご祝儀の課税関係など、実務に直結するテーマを多角的に解説。いずれも日常の経営判断に関わる具体的な問いにわかりやすく応えていた。
また「見解の相違を裁く明快な仕組みはないのか」という疑問には、「法律は曖昧だから裁判がある。判例が次の基準になる」と述べ、税務判断の不確実性を示した。本編は、税務判断や経費処理に不安を抱える経営者にとって非常に参考になる内容である。
