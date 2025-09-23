大好きな人から離れたくない猫ちゃんの姿が可愛すぎると話題を呼んでいます。動画には「大すき！って感じなんでしょうね」「彼女だと思ってるのかな？ｗ」等のコメントが寄せられ4.3万回以上再生されているようです。

【動画：だいすきな妹と離れたくなくて……猫がとった『まさかの行動』が尊すぎる】

パーカーにもぐりこむ猫ちゃん

TikTokアカウント「おいちゃん」に投稿されたのは、大好きな妹さんから離れたくない猫ちゃんの姿です。普段から妹さんのことが大好きだという猫ちゃん。この日は、なんと妹さんが着ているパーカーの中にもぐり込んでしまったそう！

猫ちゃんはパーカーの中で抱っこされ、眠たそうにうっとりしていたのだとか。大好きな妹さんから片時も離れたくない気持ちが伝わってくるようです。

いつも一緒の二人

そんな猫ちゃんは、妹さんとお昼寝するのが大好きなんだそう。ソファーで一緒に横になって寝ていたり、妹さんの腕の中で丸くなっている姿も投稿されているようです。

猫ちゃんは、大好きな妹さんのそばにいつもいるのだとか。猫ちゃんにとって、妹さんのとなりはいつも安心できる居心地の良い場所のようですね。

腕枕でお昼寝

妹さんと猫ちゃんのお昼寝風景は他にも投稿されているようです。ある日、猫ちゃんは人間のように妹さんに腕枕をしてもらってお昼寝していたそう。

猫ちゃんは、妹さんになでてもらいながらぐっすり寝ていたのだとか。幸せそうな二人の様子に癒される投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は4.3万回以上再生され「大すき！って感じなんでしょうね」「彼女だと思ってるのかな？ｗ」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんが妹さんのことを大好きな様子に癒される人が続出したようでした。

TikTokアカウント「おいちゃん」では、飼い主さん一家とおじいちゃん猫の日常のワンシーンが投稿されています。妹さんと猫ちゃんの仲の良さにも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「おいちゃん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。