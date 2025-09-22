「のりプロ」の“男の娘 VTuber”犬山たまきさんがフィギュア化。9月22日より予約開始
A・DIMENSIONは、フィギュア「のりプロ 犬山たまき ユニコーン衣装 地雷風ver.」を9月22日より予約受付を開始した。発売は2026年11月を予定し、価格は21,780円。
本商品は「のりプロ」の“男の娘VTuber” 犬山たまきさんを、2024年の「犬山たまき生誕祭」で披露した「ユニコーン衣装 地雷風」で1/7スケールフィギュア化したもの。
クリームたっぷりのドリンクを手に、口元に付いたホイップクリームと、ペロッと舌を出し微笑む表情や可愛らしい衣装は､フリルやリボンなど細部まで再現されている。
また、バーチェアをイメージしたオリジナルの台座も付属。
スケール：1/7
サイズ：全高約205mm
のりプロ の大人気“男の娘VTuber”犬山たまきが「ユニコーン衣装 地雷」バージョンで1/7フィギュア化！- A･DIMENSION (@adimension_toy) September 22, 2025
予約締切：12/12
(C)のりプロ