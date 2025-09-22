9月22日 発表 【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

MSYは、同社が展開する「GRAPHT」の「東京ゲームショウ2025」出展情報を公開した。

「GRAPHT」は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに、独自のプロダクトやサービスを通じてクリエイターとコミュニティのつながりを創出していくブランド。今回、展示ブース・キャンペーン、物販ブースの情報が「GRAPHT TOKYO GAME SHOW 2025 特設サイト」にて公開された。

展示ブース（Hall9-C27）では、「GRAPHT STANDARD」の最新デバイスや、クリエイターとコミュニティをつなぐ「Team GRAPHT」のコラボイヤホンが体験可能となっている。GRAPHTオリジナルゲーミングデバイスやインフルエンサーのサイン入りショッパーが当たるキャンペーンなど、盛りだくさんな企画も用意されている。

一般公開初日の9月27日には、“ゲームを楽しめる場所”を支える「GOOD GAME GRAPHT」による「GRAPHT CUP 2025」決勝トーナメントを開催。そのため同日は、一部のキャンペーン・試遊・展示は実施されない。

また、物販ブース（Hall10-W27）について、ゲームなどのIPと公式にコラボレーションしたモノづくりを展開する「ASOBI GRAPHT」を中心とした新製品145点以上（取扱商品含む）を収録した販売カタログが公開されている。

【GRAPHT TOKYO GAME SHOW 物販＆展示ブース】

・展示ブース：Hall9-C27（ゲーミングハードウェアコーナー）

・物販ブース：Hall10-W27（物販コーナー）

□特設サイト「GRAPHT TOKYO GAME SHOW 2025」

GRAPHTのゲーミングデバイスを体験できる展示空間

展示ブース Hall9-C27

展示ブースでは、モニターやモニターアーム、ゲームパッドなど「GRAPHT STANDARD」製品や、組み立て式アケコン「iO」、「Team GRAPHT」のコラボイヤホンなど、多彩なデバイスを体験できる。

「GRAPHT STANDARD」が提案する理想のゲーミングデスクを、Black/Whiteで統一した環境で展示。モニター、モニターアーム、イヤホン、DAC、マイクアーム、キーキャップ、コイルケーブル、ノートPCスタンドなどを組み合わせた総合的なデスクセットを体験可能。年内発売予定のゲーミングモニターやモニターアーム、ノートPCスタンドに加えて開発中のプロトタイプも登場する。

また「GRAPHT REMIXERS」の第1弾製品として7月に発売した「iO」の試遊台や完成版サンプルを設置。TGS2025に合わせた新たな発表も予定されている。

このほか、「GRAPHT CUP 2025」関連アイテムや、「ストリートファイター6×ドンピシャ×GRAPHT」コラボレーション第0弾の描き下ろし巨大アートパネルなども見ることができる。

展示のほか、「GRAPHT CUP 2025」決勝トーナメントやイベントも開催予定。

□「GRAPHT CUP 2025」詳細ページ

各種キャンペーン開催

会場や特設サイトでアンケートに答えた人の中から抽選で、豪華プレゼントが当たるキャンペーンが複数開催される。

GRAPHT展示ブースに訪れた人限定！ アンケートに答えて豪華プレゼントをゲットしよう

【賞品】

・GRAPHT Omni 軽量ゲームパッド：30名

・GRAPHT OFFICIAL STOREで使える5,000円OFFクーポン：30名

・GRAPHT Familyステッカー：全員配布

※なくなり次第終了

【参加方法】

（1）GRAPHT会員登録 ※事前に会員登録されておくことをおすすめします

（2）GRAPHT展示ブース（Hall9-C27）に設置されたアンケートフォームにて回答

（3）GRAPHT展示ブース（Hall9-C27）内インフォメーションに訪れると抽選に参加できる。

・アンケートフォームからの回答期間：9月28日23時59分まで

誰でも参加OK アンケートに答えて大人気インフルエンサーのサイン入りグッズを当てよう

【賞品】

・GRAPHT CUP 2025ゲスト陣含む13名のサイン入りショッパー：合計35名

※サインは選択できます

【参加方法】

（1）GRAPHT会員登録 ※事前に会員登録されておくことをおすすめします

（2）特設サイト内に設置されたアンケートフォームにて回答

（3）当選者は発送をもって代えさせていただきます。

※前述のTGS2025 来場者限定アンケートキャンペーンにご参加いただいた方は会員登録およびアンケートへの回答は不要です。

・アンケートフォームからの回答期間：9月28日23時59分まで

□特設サイト

□事前会員登録のページ

人気ゲーム・インフルエンサーとの豪華コラボカタログ公開

物販ブース Hall10-W27

A4・全18ページにわたる物販専用カタログが特設サイトで公開された。「ASOBI GRAPHT」を中心に、人気ゲームタイトルやインフルエンサーとの公式コラボ製品を多数ラインアップ。新製品145点以上（取扱商品含む）や販売アイテムの全貌がまとめられている。

【コラボレーションタイトル、インフルエンサー（一部・あいうえお順）】

Arc The Lad II、ASTRO BOT、Bloodborne、Demon’s Souls、Ghost of Tsushima、KOF XV、MAPPY、METAL SLUG、Monster Hunter、NEOGEO、PAC-MAN、PATAPON、PlayStation(TM)、The Last of Us、どこでもいっしょ、塊魂、餓狼伝説 CotW、サルゲッチュ、獅白杯3rd、ストリートファイター6、太鼓の達人、ドンピシャ、初音ミク、ボンバーマン、ロックマン、勇者のくせになまいきだ。 ほか

GRAPHT物販ブースイメージ（TGS2024出展時）

【東京ゲームショウ2025 開催概要】

会期：9月25日～9月28日

・ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時

・一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

参加費：有料

□「幕張メッセ」アクセスページ

※入場・参加の際はチケットが必要となります。



※本リリースに記載されている内容は、発表日時点の情報です。内容は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.