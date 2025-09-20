¡ãºÇ¿·¹æ¡ä¥É¥é¥¤¥Ðー2025Ç¯11·î¹æ¤¬È¯Çä¡£¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¿¥ëー¥¯¥¹¡¢¥¢¥ë¥È¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëNISMO¡¢¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡¢GR¥ä¥ê¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥ÀーPHEV¡¿CX-60¡¿¥Ï¥ê¥¢ー¡¿¥ì¥¯¥µ¥¹NX¡¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡¢¥¹ー¥Ñー¥«ーº£ÀÎ¡¢¥È¥é¥¤¥È¥ó¥«¥¹¥¿¥àÆÃ½¸¤Û¤«¡ã9·î20Æü¡ä
2025Ç¯9·î20Æü¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー2025Ç¯11·î¹æ¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢½Ü¤Î¥¯¥ë¥Þ¾ðÊó¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÁí¹ç¥¯¥ë¥Þ»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¿·¹æ¥É¥é¥¤¥Ðー2025Ç¯11·î¹æ¤ò¥Á¥éÆÉ¤ß¡ª
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ£Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹´í¤¦¤·¡©
ºÇ¶¯¤Î»ÉµÒ
»°É© ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¿Æü»º ¥ëー¥¯¥¹Àè¹Ô»î¾è¡¦²òÀâ
¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢·Ú¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤¬»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À£Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÁêÂÐ¤¹¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Æü»º¥ëー¥¯¥¹¤È»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡£º£²ó¤ÏÀµ¼°È¯É½Á°¤ÎÀè¹Ô»î¾è¤Ç´¶¤¸¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡ª
¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÀ±
Æü»º¥ëー¥¯¥¹ »î¾è¡¦²òÀâÊÔ
Æü»º¤¬³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢À¸»º¤Ï»°É©¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÆü»º¥ëー¥¯¥¹¤È»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡ÊeK¥¹¥Úー¥¹¤â¡Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë·»Äï¼Ö¤À¡£¤Ç¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¥ª¥ó¥íー¥É¤ÎÁö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆü»º¤¬ÁêÅöÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Þ¤º¤Ï¿··¿¥ëー¥¯¥¹¤Î»î¾è¤«¤é¡ª
ÀèÂå¥ªー¥Êー¤ËÈáÊó¤ÈÏ¯Êó
»°É© ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë »î¾è
¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡£¤½¤Î½é»î¾è¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥Õ¥íー¥É¥³ー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¿··¿¥ëー¥¯¥¹¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£º½ÍøÆ»¤ä¥Ç¥³¥Ü¥³Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÈóÆü¾ï¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÁêËÀ´¶¡É¡£9·î18Æü¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·µìÈæ³Ó¤Î»î¾è¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
Æü»º ¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¥Ë¥¹¥â »î¾è
Æü»º¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡£2022Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô4ÂåÌÜ¤¬½é¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ë¥¹¥â¥â¥Ç¥ë¤ÎÄÉ²Ã¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥¹¥È¥³ー¥¹¡¢ÄÉÉÍ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡ª
µ¡¤ÏËÜÅö¤Ë½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUVÄÌ¿®Êí
»°É© ¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥ÀーPHEV ¡ß ¥Þ¥Ä¥À CX-60¡¿¥È¥è¥¿ ¥Ï¥ê¥¢ー ¡ß ¥ì¥¯¥µ¥¹ NX
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë4ÂæÃæ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÁá¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ê¥¢ー¤Î2020Ç¯6·î¡£µÕ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¿·¤·¤¤CX-60¤Ç¤â¤½¤Î2Ç¯¸å¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸½»þÅÀ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿±ß½Ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤¤·Ð²á¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
ÁÕ¤Ç¤è¤¦¡¢¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É
¥Û¥ó¥À ¥×¥ì¥ê¥åー¥É »î¾è
¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÊó²áÂ¿¤ÇÀïÎ¬Åª¡£¥¤¥ÞÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤ëw¡×¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£²¿¤»¡¢Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÎÌ»º·¿¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾è¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï°ËÆ¦¡¦½¤Á±»û¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡£¤³¤³¤ÎÏ©ÌÌ¾õÂÖ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¤è¤¯¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¸øÆ»¤È¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ë¤¤¡©¡Ë¡£ÎáÏÂ½é¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¡Ê¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡Ë¡Ä¡Ä¤½¤Î²»¿§¤Ï¡£
°ã¤¦¡¢¤¤¤äÁ´Á³
¥È¥è¥¿ GR¥ä¥ê¥¹ »î¾è
Â¤¤Ã¤Æ¤Ï²õ¤·¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£GR¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¶¥µ»¿§¤¬¶¯¤¯¡¢¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡£¤½¤ÎºÇ¿··¿¤Ø¤Î¿Ê²½¤ÈÁö¤ê¤Î¼Á¤òÂÎ´¶¤¹¤Ù¤¯¡¢µì¼°¤È¤ÎÈæ³Ó»î¾è²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÂµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥ìー¥¹¥¦¥§¥¤¤À¡£
¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤!?
ÆüËÜ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¼Ö·¿Ï¿
ÆüËÜ¤Î¥áー¥«ー¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ë³¤³°¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ò¡¢³¤³°ºß½»¤Î¡¿ºß½»Îò¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸·Áª¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂôÁá¿Í»ÕSPECIAL¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼ýÏ¿
È¾À¤µª¸å¤Î¡ÈÏµ¡É¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡Ä
¥¹ー¥Ñー¥«ーº£ÀÎ
1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÆüËÜÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥«ー¥Öー¥à¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡Ä¡Ä¡£Åö»þ¤Î¥¹ー¥Ñー¥«ー¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¥¢¥Ä¤¯¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²ÙÂæ¤ËÌ´¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºÜ¤»¤ÆÁö¤í¤¦¡ª
¥È¥é¥¤¥È¥ó ¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯2025-2026
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬À¸»º¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í£°ì¤Î¹ñ»º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¤¥È¥ó¡£¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¹Âç¤Ê²ÙÂæ¤Ï¡¢
Í·¤Ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥¤¥È¥ó¤ÎºÇ¿·¥«¥¹¥¿¥à¤ò¾Ò²ð¡ª
º£Çã¤¨¤ëºÇ¿·¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ª
¥È¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡ÖºÇ¶¯¡×¤ò¸ì¤ì¤ëÍýÍ³
¿··¿¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ï2024Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²÷Å¬À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¡£°Ï©ÁöÇËÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËºÇÂç¸ÂÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¦¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¡ÖÂÑµ×À¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÇä¤ê¤Ê¤Î¤À¡£º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¤È¡¢¡Ö¥³¥ì¤Ïº£Çã¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤Èµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥È¤Î²þÎÉ¸å¥â¥Ç¥ë¤ò»î¾è¡£¾å¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤à¿Íµ¤SUV¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÊÔ½¸Éô°÷¤¬Ê¹¤Èæ¤Ù¤¿¤ê¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î°Â¿´¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡©¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê°¦¼Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤ÊÀö¼ÖÉ®¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Ë¤¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä´ë²è¤ò·ÇºÜ¡£¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ÖÆ½¼í¤ê¡×¤Ï¿·³ã¸©¡Ö³ëÍÕÆ½¡×¤ò¼í¤ê¤Þ¤¹¡£µì¼Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥É¥É¥Ã¥°»°¹¥¤Î¡Ö²¶¤¬¾è¤é¤Ê¤¤ãÃ¯¤¬¾è¤ë!?¡×¤Ï¡Ö¥·¥È¥í¥¨¥ó BX 4TC¡×¤ò¾Ò²ð¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ®½Å¤Ç´õ¾¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾Ò²ð¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃÎ¤ì¤ë¤³¤È¤¦¤±¤¢¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー2025Ç¯11·î¹æ¤ÏÄê²Á690±ß¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ªµá¤á¤ÏÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢Amazon¤Û¤«¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Æ¡ª
