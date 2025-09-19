この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【9月は認知症月間】若年性認知症を知る！「“違和感”を見逃すな！家族と職場の支援がカギ」事例と共に徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【若年性認知症支援コーディネーター監修】事例から知って学ぶ『若年性認知症～家族や職場の“気づき”がカギ～』」と題した動画で、川崎幸クリニックの若年性認知症支援コーディネーター（以下、コーディネーター）が、若年性認知症の実際の事例をもとに、症状や家族・職場など周囲の対応について詳しく語った。



川崎幸クリニックのコーディネーターは、若年性認知症について「65歳未満で発症する認知症のことで、現役世代特有の生活課題や将来への不安が多い」と説明。実際に仕事や日常生活の中で「新しいプログラムが理解できない」「お客様の名前が出てこなくなった」「職場でミスが増えた」などの違和感から本人や周囲が異変に気づき始めるケースが多いと紹介した。



コーディネーターは「最初に異変に気づくのは配偶者、子などの家族、そして職場の同僚が多いです」と指摘。「何度も同じことを聞く」「家事や職場のミスが多くなる」など、日常の些細な変化が重要なサインとなるとし、「違和感を感じたら認知症を疑い、まずはコーディネーターへご相談ください」と呼びかけた。



また、診断へ至るまでには「受診や診断まで数年かかることもあり、うつ病や更年期障害の診断とされやすい」と現場の課題も強調。そのため「専門医の受診とコーディネーターへの早期相談が非常に大切です」と重ねて注意を促した。



Aさん事例では「会社に早期相談した結果、働きやすい環境整備と職場異動によりストレス軽減につながった」と報告。Bさんは「家族会への積極的参加で仲間とのつながりや活躍の場が広がった」とし、Cさんは「就労支援事業所の活用により周囲のサポートも得つつ日々を送れている」と、それぞれの支援体制の実例を示した。



ラストには「早い段階でコーディネーターに相談し、勤務先との連携や就労継続について話し合うことが大事」とまとめ、「全国の若年性認知症相談窓口も参考にしてほしい」と視聴者にエールを送った。