動画『#脳教室 実現してほしいことはあきらめない』にて、脳科学者・茂木健一郎氏が「自分の本当に欲しいものは、簡単には手に入らない。でも、諦めずに努力し続けることが大切」と語った。茂木氏は、欲しいものが叶わずに「あきらめることあるじゃん」と、誰もが感じたことのある“痩せ我慢”について言及。その一方で「本当は欲しいわけじゃん」と、人が無意識に我慢している気持ちに気づきを促した。



また茂木氏は「ずっと諦めずに、継続的に努力をするというか、ある態度でいるとさ、ちょっと時間が経った時に、それが実現することもある」と、自身の経験と科学的知見を交えて”継続の重要性”を説明。「人はずっと寒いって感じなんだけど、毛布をかけられて、あ、そういえば俺寒いの我慢してたんだって気づくような感じで、ほっとするってことがあるわけ」と、たとえ話を交えて“報われる瞬間”を例示した。



茂木氏は「自分の欲しいものとか実現して欲しいものについては諦めないで、ずっと努力を続けること、ずっと待ってることが大事」とあらためて強調。その先には「寒い時に毛布をかけてもらったように、あーってほっとするから」と得られる幸福感についても語った。



動画の締めくくりで茂木氏は「ぜひ、そういう時間を持ってください」と視聴者に呼びかけ、諦めない心の大切さをメッセージとして送った。