9月7日にNPB史上最短のリーグ優勝を決めた阪神。優勝マジックを「7」にした8月31日の巨人戦では、4対3と逆転直後の7回2死三塁、佐藤輝明の右翼ポール右へのファウル打球が浜風に押し戻されて5点目のタイムリーエンタイトル二塁打となり、ぶっちぎりでV街道を驀進したチームの勢いを象徴していた。そして、過去の熱戦でも、チームの勝利を呼んだ“珍打球”が1度ならず見られている。【久保田龍雄/ライター】

常識では説明がつかない珍軌道

ファウルと思われた大飛球が、スライスして決勝本塁打になる珍事が起きたのが、1995年4月26日のヤクルト対横浜だ。

ヤクルト打線は、横浜の先発・斎藤隆の前に8回1死まで無安打無得点と沈黙。この時点では0対0で、まだ勝負の行方はわからなかったものの、野村克也監督は「今日の斎藤は完璧。やられた」とノーヒットノーランを覚悟した。

だが、ここからミューレンが四球を選んで1死一塁とすると、次打者・土橋勝征がバットをひと握り余らせて、斎藤の内角直球を鋭くとらえる。

直後、本塁打性の打球が左翼上空に上がったが、飛距離は十分ながら、ファウルゾーンに切れていく。しかも、この日の神宮球場は、右から左に風が吹いているとあって、常識的には100パーセントファウル。マウンドの斎藤もファウルと思い込み、「次の投球」を考えたほどだった。

ところが、逆風にもかかわらず、なぜか打球は右方向にスライスして、左翼ポールを直撃。ノーヒットノーランを阻止したばかりでなく、奇跡の決勝2ランとなった。

この日のヤクルトの安打は、土橋のこの一発のみ。両チーム併せてわずか3安打の貧打戦を2対0で制し、怒涛の8連勝という結果に、野村監督も「ファウルからスライスして入った。ワシも打ったことがある。神業だ。今の（首位）ヤクルトを象徴しとる」と興奮気味にコメントした。

同年、ヤクルトは2年ぶりのリーグVと日本一を達成し、名脇役として攻守にわたって貢献した土橋は、野村監督から「裏MVP」と絶賛されている。

冒頭で紹介した佐藤輝明も顔負けの珍打球を放ったのが、チームの先輩・原口文仁だ。

2018年5月15日のDeNA戦、0対0の6回2死満塁のチャンスに代打起用された原口は、5月に入って12打数1安打の打撃不振からスタメン落ちした屈辱を晴らそうと、「（自分自身にとっても）勝負どころと思って打席に立ちました」と気合十分だった。

「直球を狙っていた」原口は、カウント1-1からエスコバーの3球目、148キロの胸元をえぐる明らかなボール球を強引にフルスイングすると、バットが折れ、三塁ベンチの上まで飛んでいった。

一方、打球は詰まりながらもハーフライナーのファウルとなって、サード・宮崎敏郎の頭上を越えたあと、スライスしてフェアゾーンに戻り、左前にポトリ。常識では説明がつかない珍軌道だった。

キツネにつままれた表情で

この間に2者が生還し、決勝の2点タイムリー二塁打に。2対0の勝利で、チームも連敗を「4」で止めた。

漫画「ドカベン」もビックリの“秘打”でヒーローになった原口は「いいところに飛んで良かったです」とニコニコ顔。金本知憲監督も「最初、ファウルゾーンに飛んだみたいで、中（フェアゾーン）に入って来て。それもバットの出がいいから、ということにしておきましょうか」と首を捻るばかりだった。

原口は20年10月6日の広島戦でも、2点を追う8回2死満塁、三塁正面に飛んだライナーが“空中イレギュラー”で左前に抜けるという超常現象的な同点2点タイムリーを放っている。

ロッテの本拠地・ZOZOマリンスタジアムは、名物・強風による“珍打球”が多いことで知られるが、“打球が消える”珍事件が起きたのが、2022年8月12日の日本ハム戦だ。

0対の2回無死、井上晴哉がフルカウントから一塁方向に高々と飛球を打ち上げたことが発端だった。この日は台風8号の影響で上空10メートルの強風が吹き荒れており、なんと、ファースト・野村佑希、セカンド・アルカンタラ、ライト・万波中正が揃って打球の行方を見失ってしまった。

ライン際ギリギリの打球を想定していた3人がなすすべもなく呆然と立ち尽くすなか、打球はあさっての方向の一塁側スタンド近くのファウルゾーンに落下。一塁を回りかけた井上もキツネにつままれた表情で、打席に戻っていった。

野球の神様からのプレゼント

最後は風のないドーム球場で、打球がスライスした世にも不思議な物語を紹介する。

2020年8月5日の日本ハム対西武、1点を追う西武は6回、スパンジェンバーグの右越え2ランで2対1と逆転したあと、なおも1死一塁で、山川穂高が左翼線に大飛球を打ち上げた。

だが、打球は左に切れ、明らかなファウル。山川自身も「打った瞬間は、ファウルだと思いました」と残念そうに打席でうつむいた。

ところが、風がないはずの札幌ドームにもかかわらず、打球は右側のフェアゾーンに向かって大きくスライスすると、左翼ポールにコツーンと当たり、試合を決める貴重な2ランとなった。

これには、打球の行方が一番よく見える位置にいた山川も、思わず「オーッ!」と口を大きく開き、驚愕の表情になった。

12打席ぶりの13号に、「打ったのはチェンジアップ。打球がスライスして、ビックリしました。あんな感じでホームランになるのは、何年かに1度、あるかないかだと思う」と“野球の神様からのプレゼント”に大喜びだった。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

