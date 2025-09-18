この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏がやさしく解説！視力回復に向き合う習慣『手をもむだけで、老眼・目の疲れを解消！自力で目が良くなる方法を伝授』

YouTubeチャンネルにて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が「【視力回復】手をもむだけで、老眼・目の疲れを解消！自力で目が良くなる方法を伝授」と題した動画を公開。音琶氏は、たった3か所の手をもむだけで視力ケアに取り組める方法について「騙されたと思って、ぜひやってみてください」と語っている。



冒頭で音琶氏は、日常生活を大きく変えずに続けられる点を強調する。長時間のスマホやパソコン作業が前提でも、指先を使った手もみセラピーを習慣化することで、視力の現状維持を目標に無理なく取り組めると述べ、自身の体験を背景に実践のハードルを下げている。



実践パートでは、次の3つの反射区が紹介される。1つ目は「目の反射区」。人差し指・中指の爪の脇を、指の横の硬い部分（角）で7秒押し、これを3回行うテンポで進める。左右は交差対応で、左手は右目、右手は左目に対応するとされる。2つ目は「頸椎の反射区」。親指の外側、爪の脇を立てた指の角で押す。首や肩のこわばりを感じやすい人ほど刺激が強く感じられることがあり、眠気対策として役立つと説明される。3つ目は「肝臓の反射区」。右手のみ、薬指から下がった骨の下あたりを目安に、親指の角を少し斜めに当てて圧をかける。東洋医学では肝と目の関係性が語られ、全体のバランスに着目したアプローチとして紹介されている。



押し方の共通ルールは明確である。1反射区につき7秒を目安に押すことを3～5回、これを1日に3～5回行う。痛みが強い場合は圧を調整し、押した後の温感や血色の変化を目安に無理なく続ける。水分補給を行い、流れを整える工夫も示されている。時間が取れない日は、目の反射区だけを重点的に行う選択肢も提案されている。



本編では、指を立てる角度や支え方など、再現しやすい細部のコツが丁寧に説明されている。具体的な位置の見つけ方や、痛みを感じた部位の扱い方など、日常に取り入れやすい実践の工夫が随所に盛り込まれているのが印象的である。「時間がない日の部分的な取り入れ方」も紹介されているので、気になる方は動画で確認すると理解が深まるはずだ。