【カルディ】一部店舗限定でコーヒー豆特価＆全品10％オフセール開催。9月19日以降スタートの対象店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は、2025年9月18日時点で発表されている9月19日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。
話題のグルメ、10％オフで買えるかも
「お客様感謝セール」と「オープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通りです。
【9月19日から23日】
・アミュプラザ長崎店
・五所川原エルム店
・イオン帯広店
・アミュプラザ鹿児島店
・イオンレイクタウン店
・イオンモール新居浜店
・コピス吉祥寺店
・モレラ岐阜店
【9月20日から24日】
・イオンモール神戸南店
【9月24日から28日】
・安城南店
【9月25日から29日】
・ゆめタウン呉店
・イトーヨーカドー木場店
・ダイナシティイースト店
・成城コルティ店
近くの店舗もセール対象になっているかも。この機会にお得に買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）