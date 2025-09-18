【カルディ】一部店舗限定でコーヒー豆特価＆全品10％オフセール開催。9月19日以降スタートの対象店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は、2025年9月18日時点で発表されている9月19日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。

話題のグルメ、10％オフで買えるかも

「お客様感謝セール」と「オープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通りです。

【9月19日から23日】

・アミュプラザ長崎店

・五所川原エルム店

・イオン帯広店

・アミュプラザ鹿児島店

・イオンレイクタウン店

・イオンモール新居浜店

・コピス吉祥寺店

・モレラ岐阜店

【9月20日から24日】

・イオンモール神戸南店

【9月24日から28日】

・安城南店

【9月25日から29日】

・ゆめタウン呉店

・イトーヨーカドー木場店

・ダイナシティイースト店

・成城コルティ店

近くの店舗もセール対象になっているかも。この機会にお得に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）