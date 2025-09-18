“カプセルトイに夢中”な多部未華子、何度も挑戦して…マクドナルドの新CM
女優の多部未華子（36歳）が、マクドナルドの新CM「セット500『カプセルトイ』篇」に出演。9月23日より放映を開始する。
同社は、「ハンバーガー」や「マックチキン」などのバーガーに、サイドメニューとドリンクMが付いて500円台で手軽に楽しめる5種類のバリューセットを「セット500」として販売。そんな「セット500」が好評なことを記念して、多部を起用した新CMを制作した。
カプセルトイに夢中になり、目当てのフィギュアが出るように願いながら500円玉を投入しハンドルを回すも、何度挑戦しても出てくるフィギュアが同じで残念そうな表情を浮かべる多部。
次こそは目当てのフィギュアに出会えるかも…？ と、最後のワンコインを投入しようと思ったそのとき、「セット500」の存在を思い出した多部はマクドナルドに直行、シアワセの「セット500」を楽しむ。カプセルトイを楽しんでいる多部の微笑ましい姿や、マクドナルドでハンバーガーセットを味わうシアワセ満載な多部の表情、そんな多部に女の子がプレゼントした“あるもの”にも注目だ。
今回のCMについて多部は「物語の最後に“オチ”があって…とてもかわいい“オチ”で、楽しんでいただけるのではないかと思いました。（共演した小さい女の子が）とても可愛かったです。『どうやって（演技を）覚えているんだろう？』って。何度も何度もやって『可愛いな』って思いながら」と語った。
