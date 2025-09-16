¤Ê¤¼¡Ö¼Ö¤ÎÌÈµö¡×¤Ç¸¶ÉÕ¤±¿Å¾½ÐÍè¤ë¤Î¡© ±¿Å¾ÊýË¡°ã¤¦¤Î¤Ë¡Ä¥ª¥Þ¥±¤Ç¡Ö¸¶ÉÕ¡×ÉÕ¤¯ÍýÍ³¤È¤Ï Îò»ËÅªÇØ·Ê¤¬´Ø·¸¡©
¤Ê¤¼¡©ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç¸¶ÉÕ¤Î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ëÍýÍ³
¡¡¸½ºß¤Î±¿Å¾ÌÈµöÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÏÁàºîÊýË¡¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¹¤²¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬Ä¶·ã¥ì¥¢¤Ê¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌÈµö¾Ú¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸øÆ»¤Ç¤Î±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¡Ê¸¶ÉÕ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸øÆ»¤Ç¤Î±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï±¿Å¾ÊýË¡¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç¸¶ÉÕ¤ò¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÉÕ¤ÎÎò»Ë¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ë¸¶ÉÕ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¸¶Æ°µ¡¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤òµ¯¸»¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÉÕ°Ê³°¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤Ï¤½¤â¤½¤âÀ®¤êÎ©¤Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1947Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ËÁõÃå¤¹¤ëÊä½õ·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖA·¿¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤Î²»¤«¤é¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎA·¿¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤³¤½¡¢¡Ö¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é´ü¤Î¸¶ÉÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î±¿Å¾ÌÈµöÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Êä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ä¤«¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼«Å¾¼ÖÆ±ÍÍ¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1948Ç¯¤ËÆóÎØÌÈµö¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±¿Å¾ÌÈµöÉÔÍ×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡1954Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¤¬¡ÖÂè°ì¼ïµö²Ä¡×¡¢50cc°Ê¾å125cc°Ê²¼¤¬¡ÖÂèÆó¼ïµö²Ä¡×¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµö²ÄÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Å¾ÌÈµöÀ©ÅÙ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1958Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¶ÉÕ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢1960Ç¯¤Ë¸¶ÉÕ¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌÈµöÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å1965Ç¯¤Ë¸½ºß¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸À©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î±äÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï±¿Å¾¤ËÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤äµ»ÎÌ¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ÏÊä½õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â°×¤ËÌÈµöÀ©¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½¤Î¤µ¤Þ¤¿¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â
¡¡ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç¸¶ÉÕ¤ò¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1965Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1965Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ÎÌÈµö¤Þ¤ÇÆÈÎ©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹ñÌ±¤Î°ÜÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤¬ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ËÉÕÂÓ¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºî¶Èµ¡¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò¤Õ¤¯¤à¾®·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¤â¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ÌÈµö¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç¸¶ÉÕ¤ò¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¸øÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´¤È¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ä±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Îµ»Ç½¹Ö½¬¤Ç¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Ø²Ê»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸¶ÉÕ°ì¼ï¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÌäÂê¤¬°ìÄê¿ô¤Õ¤¯¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¤äµ»ÎÌ¤Ï¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£