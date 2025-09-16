【あみあみ 秋葉原 ：9月27日発売 プラ モデル 商品 抽選販売】 抽選期間：9月15日12時～9月21日23時59分 当選発表：9月24日12時～ 指定販売日時：9月27日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月27日に発売予定のプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は9月21日23時59分まで。当選発表は9月24日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となるのは、アニメ「新機動戦記ガンダムW」のガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」のほか、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく」のプラモデル「30MP 喜多郁代」の計2商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。9月15日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」

「30MP 喜多郁代」

(C)創通・サンライズ

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス