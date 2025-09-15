対策は？「気になる薄毛・産後の脱毛・出はじめの白髪」美容通たちのヘアケア習慣





パサつきのないさらりとした指通り、スタイリング剤いらずのツヤのある質感など。即効性のあるメイクとは異なり、日々の積み重ねによって仕上がりが変わる髪の毛。なりたい髪質別にひもとく、リアルなヘアケアの方法を取材。







【まず知っておきたい最低限のデイリーケア】



（洗髪前の習慣にすべきこと）

「髪を洗うときは最初の流しでしっかり汚れを落とすために、髪をぬらす前にブラシで表面のゴミやひっかかりをとること。その後、３分ほど予洗いをすることが大切。このときお湯が熱すぎると乾燥しやすいので注意してください」（Shucoさん・毛髪診断士）



（朝は洗髪しない・夜がいい理由）

１日動いて出た脂を翌朝に持ち越さないことで健康的な髪質に。また、睡眠中に出た脂は昼間の紫外線から頭皮を守るため朝のシャンプーはひかえるのがオススメです（mao itoさん・ヘアメイク兼YEAUディレクター）







悩んでいた「白髪・薄毛・脱毛」の解決と対策



直面する人も多い3つの悩み。気休めでしょ？ と思っていた美容通たちも「コレは違う」を実感した周囲にもお勧めしているとっておきのアイテムとは？







白髪にピンポイントで効く

ツイ スカルプセラム 5,830円 「白髪ケアができるものはないかと探して見つけ出したユメドリーミンの頭皮用セラム。洗髪後、頭皮マッサージをしながらこれをつけ、ドライヤーで乾かしています。白髪が減るだけでなく、ふんわりとした仕上がりになるのでお気に入り。シトラスの精油入りでいやされます」（ETRE TOKYOディレクター・JUNNAさん）







薄毛や脱毛予防に効果的

ザ・ヘアケア アデノバイタル アドバンスト スカルプエッセンス 薬用育毛エッセンス<医薬部外品> 180mL 7,700円／資生堂プロフェッショナル 「産後からずっと抜け毛が気になっているため、日々愛用しています。使用し始めてから、しっかりとした髪に。一番ダイレクトに効果を感じる気がします」(AYANAさん・ビューティライター)







内側から質のいい髪を育成

the Zn beauty mix 6,480円／Takako Style 「亜鉛不足は髪の毛の成長を妨げてしまうため、定期的に亜鉛のサプリメントをとるようにしています。これはどちらも美容医療の専門医である貴子先生の“Takako Style”のサプリ。髪だけでなく肌もキレイになるから一石二鳥でお得。亜鉛を中心に、ビタミンＣや他のミネラル類をバランスよく配合した、吸収率のよい処方」（AYANAさん・ビューティライター）







それは加齢ではなく「老化進行」のサイン

