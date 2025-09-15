9月21日(日)放送の「新婚さんいらっしゃい！」は、福岡と宮崎のテレビ局を代表するアナウンサー夫婦が登場！ KBC九州朝日放送の長岡大雅（ながおか たいが）アナウンサーと、元テレビ宮崎アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍する武田華奈（たけだ かな）アナウンサーだ。

©ABCテレビ

夫・大雅さんは九州朝日放送のアナウンス部副部長として、ニュースはもちろんバラエティー番組やラジオに出演。現在、レギュラー番組は４本で、ラジオ番組の「POSITIVE MONSTERポジモン！」は今年４月からスタート。５時間半という長丁場の生放送に全身全霊で取り組んでいる。妻・華奈さんは、テレビ宮崎のアナウンサーとして13年間勤務。今年３月に、大雅さんと福岡で一緒に暮らすために退職。現在はフリーのアナウンサーでテレビのリポーターやイベントの司会の仕事をしている。

元々、九州のアナウンサー同士ということでSNSは繋がっていた２人。ある日、大雅さんがナオトインティライミさんのライブを見に行った際に偶然、華奈さんを見かけてSNSでダイレクトメールを送ったことでLINEの連絡先をゲットしたそう。連絡先を交換したものの、なかなか距離が縮まらなかった二人。しかし、宮崎で震度5強の地震が起きた夜、大雅さんが華奈さんの安否を気遣うLINEを送ったことから、二人の関係は大きく動き出す。同じアナウンサーとしてお互いの気持ちを理解し、弱音を話せる特別な存在として意識し合うようになったそうだ。

©ABCテレビ

■ロマンチックなサプライズプロポーズをするも「地獄絵図」！？

交際がスタートしてからは、福岡と宮崎の遠距離恋愛。交際1年を迎える頃、大雅さんは華奈さんの好きな雪をテーマにしたプロポーズを計画する。バラの花束と指輪を手に、渾身の手紙を読み上げますが、あまりのロマンチックさに華奈さんは言葉が出てこず、本人ら曰く「地獄絵図」になったとか…！ その様子も初公開！

©ABCテレビ

テレビ局の垣根を超えてゴールインした二人の、まるでドラマのような出会いから結婚までのエピソードをたっぷりお届け。9月21日(日)放送の「新婚さんいらっしゃい！」をお見逃しなく！

【本人コメント】

◆出場のきっかけ

長岡：2人とも好きな番組で「せっかくなので記念になるから出よう！ノベルティ欲しいし！」と妻から提案があり、まさか受かるとは夢にも思わず「いいんじゃな～い」くらいの感じで応募させていただきました！

◆周りの反応

長岡：みんな椅子からコケそうな勢いで驚いて、笑ってくれていました。「なんで！？」と聞かれ「いや、普通に応募しました！」と返すと、椅子からコケて爆笑してくれました。みんながみんな喜んでくれてよかったです。本当にありがとうございます。

武田：実は特に話しておらず…オンエアを見てびっくり！ということになるのかなと思います。

◆「新婚さんいらっしゃい！」のスタジオ収録を終えての感想

長岡：「そんなに強烈なエピソードがないなぁ」なんて不安がありましたが、MCのおふたりが前のめりに引き出してくださり、特に藤井さんに心地よくイジって頂き、お陰様で楽しく丸裸にされました。自分たちはピンと来ないようなポイントも「こんなに面白くしてくださるんだ！」と心から感動しました。生でイスコケが観られて感無量でした。救われました。

武田：夫は完全にスイッチが入っていて、緊張でよりせっかちになり一人でさっさと歩いていました。収録中もはじめこそ賑やかで華やかな雰囲気に圧倒されましたが、ＭＣのお二人やスタッフの皆さん、観覧の方が笑いながら温かく話を聞いてくださりありがたかったです。普段は相手のお話を聞くことが多いのでこんなに自分たちのプライベートな話を聞いてもらうことが恐縮でした。こんなこと一生に一度だろうなと思います。

◆注目ポイント

長岡：シャイガールとパッションボーイのロマンチックでドラマチックなラブストーリーをお楽しみいただきたいです。あと、終盤に客席から悲鳴が上がった衝撃のプロポーズシーンをお見逃しなく！

武田：自分でも見たくないほど恥ずかしい映像が登場するので…見てほしくないです(笑)。でも藤井さん、井上さんとのお喋りは自慢したいし…！と複雑な気持ちです！

©ABCテレビ

【番組情報】

「新婚さんいらっしゃい！」

放送日時：9月21日（日）ひる12時55分～1時25分（全国ネット）

MC：藤井隆・井上咲楽