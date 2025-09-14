新車232万円！ 日産「“新”コンパクトカー」発表に反響多数！ 「e-POWERも新しくして」の声も？ 全長4m「5ナンバーサイズ」の“主力モデル”が進化！ 「小さな高級車」仕様もある「新ノート」登場

先進機能＆利便性を高めた新「ノート」に反響の声集まる

日産は2025年8月28日、コンパクトカー「ノート」シリーズの一部仕様変更を発表しました。

同日より発売しています。

SNSなどには早速多くのユーザーからコメントが寄せられています。

日産「新ノート」登場

日産の主力5ドアコンパクトハッチバック ノートは2005年に登場。手頃なサイズに若々しくスタイリッシュなデザイン、燃費がよく爽快な走りが支持され、日産の最量販車種となっています。

現行型は2020年11月に発売された3代目。全体的にモダンかつ上質さを追求し、ワンランク上の質感をもたせたほか、プラットフォームを刷新し、さらに全車が1.2リッターハイブリッド「e-POWER」を採用。燃費性能と走行性能を引き上げています。

先進機能では最新の「360°セーフティサポート」や「プロパイロット」を採用。安全性と運転時の負担軽減を実現しています。

ラインナップは通常のノートに加え、2021年に高級仕立てとした派生モデル「ノートオーラ」を設定。このノートオーラには、NISMOによるスポーティな内外装や走行性能を与えた「ノートオーラNISMO」も設定されています。

さらに、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）によるカスタムカーとして、上質かつスポーティな「AUTECH（オーテック）」シリーズも用意され、多彩なラインナップを誇ります。

2024年にはマイナーチェンジが施され、デザインの一部変更や使い勝手の向上などが図られました。

ボディサイズは全長4045-4120mm×全幅1695-1735mm×全高1505-1520mm、ホイールベースが2580mmです。

今回の一部仕様変更では、安全性能と利便性の向上を図っています。

シリーズ全車で、走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大。左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合しました。

また、後席への人や荷物の置き去りがないように、降車前にドライバーへ知らせる「後席リマインダー」を全グレードに標準設定しています。

一部仕様変更を行った新ノート シリーズの価格（消費税込）はノートが232万8700円から261万4700円、ノートオーラが282万1500円から319万8800円、ノートオーラNISMOが312万5100円から353万1000円です。

なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）のカスタムカー「AUTECH（オーテック）」シリーズも一部仕様変更するとともに、新仕様の「AUTECH LINE（オーテックライン）」が登場しています。

※ ※ ※

新ノート 一部仕様変更モデルについて、SNSなどには早速さまざまなコメントが投稿され、高い関心が寄せられています。

「安全性が向上したのは評価できる」「後席リマインダーはありがたい」など、登場5年目を迎え、熟成を重ねたノートに対して評価の声がみられました。

また「いつ第三世代e-POWERに移行するのか」「e-POWERも新しくしてください」と、新世代のパワートレインの搭載を求める声や、「必要なのは、手頃なガソリン車じゃない？」「もう少し安かったら…」など、手頃な内燃機関モデルを求める声もありました。

なお、日産は高速走行時の燃費を向上させ、快適性も高めた第3世代e-POWERの採用を順次進めています。

現在のところはノートに第3世代e-POWERを搭載するという情報は日産の公式からアナウンスされていませんが、今後のフルモデルチェンジではパワートレインも刷新される可能性が高そうです。