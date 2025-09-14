SNIDEL HOME×ケアベア™♡5周年を祝う特別コラボコレクション登場

大人可愛いルームウェアで人気の「SNIDEL HOME」が5周年を迎え、世界中で愛されるキャラクター「ケアベア™」とのスペシャルコラボレーションを発表しました。ふんわりニットやカラフルなTシャツ、雑貨まで揃う豪華なラインアップは、おうち時間をさらに特別にしてくれるアイテムばかり♡今回は先行発売や限定特典も用意された、見逃せない注目コレクションをご紹介します。

SNIDEL HOME×ケアベア™5周年コラボの魅力

「sweet celebrations」をテーマに、カラフルで個性豊かなケアベア™たちがSNIDEL HOMEの世界観に登場。

柔らかな素材感や刺繍を施した愛らしいデザインは、おうち時間を心地よく華やかに彩ってくれます。ケアベア™たちと共に、特別な記念イヤーを祝う一着を見つけてみてはいかがでしょうか。

ルームウェアから雑貨まで全アイテム紹介

プルオーバー

価格：9,460円

カラー：OWHT／ORG／LPNK／LAV／LBLU

ショートパンツ

価格：6,930円

カラー：同上

Tシャツ

価格：6,380円

カラー：OWHT／ORG／PNK／LAV／BLU

カーディガン

価格：10,780円

カラー：OWHT／ORG／LPNK／LAV／LBLU

開襟シャツ

価格：8,580円

カラー：OWHT／PNK／NVY

総柄SPT

価格：6,930円

カラー：OWHT／PNK／NVY

総柄LPT

価格：8,580円

カラー：OWHT／PNK／NVY

スウェットセットアップ

価格：15,180円

カラー：OWHT／GRY／PNK

ニットヘアターバン

価格：3,960円

カラー：OWHT／ORG／LPNK／LAV／LBLU

ニットソックス

価格：3,960円

カラー：同上

ニットスリッパ

価格：6,380円

カラー：同上

ブランケット

価格：8,910円

カラー：LPNK／LBLU

スマホストラップ

価格：5,720円

カラー：WHT／ORG／PNK／LAV／BLU

ニットヘアクリップ

価格：3,520円

カラー：OWHT／ORG／LPNK／LAV／LBLU

ニットポーチ

価格：3,960円

カラー：同上

マルチカバー

価格：12,980円

カラー：OWHT

ニットチャーム

価格：5,500円

カラー：OWHT／ORG／LPNK／LAV／LBLU

ニットミトン

価格：4,180円

カラー：同上

パーカー（限定）

価格：11,880円

カラー：OWHT／ORG／ LPNK／LAV／ LBLU

さらにオリジナルショッピングバッグ（33円）やSNIDEL TOKYO AOYAMA限定ステッカーも展開され、ファンにはたまらない特典も充実しています。

限定アイテム＆発売スケジュールもチェック

発売日はオンライン先行が2025年9月16日(火)12:00から、全国店舗では9月17日(水)よりスタート。

さらにSNIDEL TOKYO AOYAMAやルミネ新宿店にはケアベア™が登場し、グリーティングイベントも開催予定です♪

限定ショップバッグやステッカー配布もあり、記念すべき5周年を一緒にお祝いできる特別な機会です。

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

おうち時間を彩る5周年限定コラボ♡

SNIDEL HOME5周年を彩るケアベア™コラボは、ウェアから雑貨まで多彩なアイテムが勢揃い。ふんわりニットやキュートな雑貨たちは、自分用はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

発売日には限定特典やイベントも用意され、特別な思い出になること間違いなし。心ときめくルームウェアと共に、あなたのおうち時間をもっと幸せにしてみませんか？