名古屋がDF佐藤瑶大のヘディング弾で7試合ぶり白星! 岡山は終了間際の同点ゴールが幻に
[9.13 J1第29節 岡山 0-1 名古屋 JFEス]
J1第29節が13日に開催され、16位名古屋グランパスはアウェーで11位ファジアーノ岡山に1-0で勝利した。6月28日の第22節・サンフレッチェ広島戦(○2-1)以来、7試合ぶりの白星。岡山は今季3度目の2連敗となった。
名古屋は前半をスコアレスで終えたが、後半16分に先制。右のショートコーナーからMF中山克広が右足で鋭いクロスを送ると、ファーのMF稲垣祥が頭で折り返し、バウンドしたボールをDF佐藤瑶大がヘディングで押し込んだ。
佐藤は2戦連発となる今季4点目を記録。岡山は後半アディショナルタイム5分にDF田上大地のゴールで追い付いたかに思われたが、VARで味方のファウルを取られ、得点は認められず。0-1の完封負けで2連敗を喫した。
