【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『不要な問題を減らしていこうとします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「自分の環境は自分で整えるもの」という意識が強くなります。考えなしに行動をとることを減らしていき、周囲のノリに流されることも少なくなるでしょう。仕事や公の場では地位や手にいれているものをひけらかさないようにします。それによって他の人が調子に乗る行動をとってもヨシとするようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「どこからどこまでが向き合う行動」で「どこからどこまでが自分のワガママなのか」を考えていきます。相手に求めてばかりにならないように気をつけるでしょう。シングルの方は、マニアックな目線を持った人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自信をなくすタイミングが増えます。
｜時期｜
9月15日 自己反省する ／ 9月17日 チャラチャラしてしまう
｜ラッキーアイテム｜
ピザ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞