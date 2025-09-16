©2025 Disney and its related entities

韓ドラが贈る危険と背中合わせの“切な”ロマンス

沼落ち必至！カン・ドンウォンが見せる“現代の守る男”像

痛快な頭脳戦、時には涙も…チョン・ジヒョン演じる“孤高のヒロイン”

オ・ジョンセにユ・ジェミョンも！脇を固める豪華俳優陣

『涙の女王』監督が手掛ける新境地！予測不可能なストーリーから目が離せない

■配信情報『北極星』Disney+（ディズニープラス）スターで字幕・吹替版 独占配信中全9話／初回3話配信、以降毎週水曜日2話ずつ配信© 2025 Disney and its related entities【ストーリー】南北朝鮮の平和的統一を願う大規模な集会の最中、大統領候補が射殺された。妻で外交官のムンジュは、夫の遺志を継ぎ、自らが政党の大統領候補として出馬を決意する。そして夫の死の真相を追い始めるが、やがて自身も何者かに命を狙われることに……その危機を救ったのは、脱北者の男・サンホだった。ムンジュは彼をボディガードとして雇うが、サンホは“ある秘密”を抱えていた。【キャスト】チョン・ジヒョン『青い海の伝説』『星から来たあなた』『猟奇的な彼女』カン・ドンウォン『ベイビー・ブローカー』『新感染半島 ファイナル・ステージ』【スタッフ】監督：キム・ヒウォン『涙の女王』 『シスターズ』『ヴィンチェンツォ』『愛の不時着』、ホ・ミョンヘン『犯罪都市 PUNISHMENT』脚本：チョン・ソギョン『シスターズ』『別れる決心』■関連リンク