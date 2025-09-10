「551の豚まんがあるとき〜♪」今なら上野で買えちゃう。関東圏に住む関西人はチェックしなきゃ。《9月16日まで》

2025年9月10日から16日までの期間、松坂屋上野店で「秋のうまいもの物産展」が開催されています。

この物産展の目玉となるのが、「551 HORAI」。普段東京ではなかなか食べることのできない大阪名物の豚まんを購入できる貴重なチャンスです。

SNS上でも、「551上野で買えるのは草」「わたしはいま松坂屋で551買えるのを知って 行くか迷っている、、、笑」「上野松坂屋に551がきてるのか」と話題です。

購入は整理券がマスト...！

人気の豚まんのほか、焼売や焼餃子、ちまきなども販売されています。

なお、551 HORAIの商品を購入するには、整理券が必要です。

開店前の場合は、「館外 パークプレイス24前」で8時から整理券が配布されます。9時50分を目処に「館外 パークプレイス24前」での配布は終了します。

待機は1組2人まで。状況により配布が早まる場合があります。

開店後は、6階 催事場内〈551HORAI〉整理券配布所で整理券が配布されます。

記者が松坂屋上野店の公式Xで確認したところ、初日となる9月10日は、11時前にはすでに配布が終了したというアナウンスが。

確実に整理券をゲットしたい人は早めに並ぶことをおすすめします。

整理券配布については公式サイトを確認して。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部