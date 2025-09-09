¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¡×³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î°ËÅì»ÔÄ¹¡¡ºÒ³²»ë»¡Êó¹ð¤ÇÆæ¤Î¼«»£¤ê¡¢Ç½Å·µ¤¤Ê¥é¥ó¥ÁÊó¹ð¡Ä²ÃÂ®¤¹¤ëSNS¤Î¡ÈKYÅê¹Æ¡É¤ËÈãÈ½Â³½Ð
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì¸þ¤Ë¼¿¦¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡È²ÃÂ®¡É¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡½¡½¡£
º£Ç¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ç¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤ËÂ´¶È¤¬¡Èµõµ¶¡É¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¹ðÈ¯Ê¸¤¬»ÔµÄ²ñ¤ËÆÏ¤¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Âç³Ø¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½üÀÒ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£8·î13Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡È¹ðÈ¯¸å¤ËÂç³ØÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ½é¤á¤Æ½üÀÒ¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¸«²ò¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÁûÆ°È¯À¸¤«¤é3¥«·î²á¤®¤¿º£¤âÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿ÆÃÊÌ°Ñ¤Ç¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤â¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤Ë¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î1Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¡£»ÔµÄ²ñ¤«¤éÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤â¤·¤¯¤Ï¼«¿È¤Î¼¿¦¡¦¼º¿¦¤òÁª¤Ö´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë11Æü¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢X¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î¸Ð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥ï¥ó¥Ü¡¼¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¸ÐÈÊ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¡Ô¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¸Ð¤Ï¥Ü¡¼¥ÈÍ·¤Ó¤ä¸ÐÈÊ¤ò°ì¼þ¤Ç¤¤ëÍ·ÊâÆ»¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì°ËÅì»Ô¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Õ¤ÈPR¡£¡ÔÀè¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Îºâ»º¤ò¼é¤ê¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤®¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ö¤¸¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
6Æü¤Ë¤Ï¡¢5Æü¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÆÍÉ÷Èï³²¤Î»ë»¡¾õ¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ô¸½ºß¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¤ÏºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Èï³²¾õ¶·¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î1ËçÌÜ¤¬ºî¶ÈÃå»Ñ¤Î¡É¼«»£¤ê¡É¤È¤¤¤¦¡¢É¬Í×À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£
8Æü¤Ë¤Ï¡ÔÁë¤«¤é¤ÎÀä·Ê¡Á!!¡Õ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë°ËÅì»ÔÌò½ê8³¬¤Î¿©Æ²¤ÇÄê¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦Ç½Å·µ¤¤Ê¡É¥é¥ó¥ÁÊó¹ð¡É¤â¡£¡Ô°ËÅì»Ô¤Ï¶õ¤È³¤¤ÎÊË¡¢»³¡¹¤È¿¹¤ÎÎÐ¤¬Èþ¤·¤¤ÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê½ê¤Ç¤¹¡£ËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ê¤¡¡Á¤È¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡¢Èþ¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¡É¼¡À¤Âå¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¡É¤È¤¤¤¦¤³¤³ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤Åê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÀÚÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Åê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ÔÄ¹¤Î¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎX¤Î¡ÉKYÅê¹Æ¡É¤ËËèÅÙ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¹¤²¤¨¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤Ê¡Õ
¡ÔÂæÉ÷¤ÎÈï³²¾õ¶·¤Î»ë»¡¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¡¼«»£¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÍÍ¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤éÇ¡²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ
¡Ô¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¤·¤Æ¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¡¢¡Õ
¡ÔÃëÈÓ¤Ê¤ó¤¶¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë»ö¤«¡©¤ï¤¶¤È³§¤ó¤ÊÅÜ¤é¤»¤Æ¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Í¡¼¤Ê¡£¡Õ
9Æü¤Ë¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤ÎµÄÄ¹¤é¤Ï¡¢6·î¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤è¤ê¸«¤»¤é¤ì¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤¬µ¶Êª¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»ÈÍÆµ¿¤Ç¸©·Ù°ËÅì½ð¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¡£»ÍÌÌÁ¿²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¼¡¤Ë¼è¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡½¡½¡£