サッカー日本代表、9月9日(10日)のアメリカ戦「地上波テレビ放送・ネット配信」詳細情報
現在、来年のワールドカップ開催地であるアメリカへ遠征している日本代表。
6日に行われたメキシコ戦は、積極的な前からの守備でペースを握ったものの、最終的に得点を奪えずスコアレスドローに終わっている。
チームは試合後、西海岸のカリフォルニア州オークランドから、東海岸のオハイオ州コロンバスへ移動。中2日で地元アメリカとの一戦に臨む。
アメリカは日本とメキシコが対戦したのと同じ6日、韓国を相手に0-2と敗戦。日本戦は連敗を回避するため高いモチベーションで臨んでくるに違いない。
日本とアメリカの一戦は、日本時間9月10日（水）8:37からLower.comフィールドで開催。気になる放送予定は以下の通りだ。
テレビ放送
NHK BS
解説：林陵平
実況：西阪太志
ネット配信
U-NEXT
解説：稲本潤一、柿谷曜一朗
実況：西岡明彦
今回、テレビはNHK BSでの生中継のみ。地上波での放送は行われない。
そのため、ライブ配信を行うU-NEXTが「無料配信」を実施。試合終了後から72時間以内であれば、U-NEXTアカウントを所持していなくても無料視聴可能となっている。
ただし、試合終了後72時間以降は、U-NEXTのサッカーパック会員のみが視聴可能とのこと。