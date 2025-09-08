サッカー日本代表、9月9日(10日)のアメリカ戦「地上波テレビ放送・ネット配信」詳細情報

現在、来年のワールドカップ開催地であるアメリカへ遠征している日本代表。

6日に行われたメキシコ戦は、積極的な前からの守備でペースを握ったものの、最終的に得点を奪えずスコアレスドローに終わっている。

チームは試合後、西海岸のカリフォルニア州オークランドから、東海岸のオハイオ州コロンバスへ移動。中2日で地元アメリカとの一戦に臨む。

アメリカは日本とメキシコが対戦したのと同じ6日、韓国を相手に0-2と敗戦。日本戦は連敗を回避するため高いモチベーションで臨んでくるに違いない。

日本とアメリカの一戦は、日本時間9月10日（水）8:37からLower.comフィールドで開催。気になる放送予定は以下の通りだ。

テレビ放送

NHK BS

解説：林陵平

実況：西阪太志

ネット配信

U-NEXT

解説：稲本潤一、柿谷曜一朗

実況：西岡明彦

今回、テレビはNHK BSでの生中継のみ。地上波での放送は行われない。

そのため、ライブ配信を行うU-NEXTが「無料配信」を実施。試合終了後から72時間以内であれば、U-NEXTアカウントを所持していなくても無料視聴可能となっている。

ただし、試合終了後72時間以降は、U-NEXTのサッカーパック会員のみが視聴可能とのこと。